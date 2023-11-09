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Как проходят будни курсантов – посетили Витебское кадетское училище

09 ноября 2023 18:47
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Новости Беларуси. Военная выправка и дисциплина. Воспитанников Витебского кадетского училища с детства учат служить Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они знают все о патриотизме и национальной безопасности.

Почему ребята дорожат алыми погонами и как готовят молодых бойцов в лучшем учреждении в системе кадетского образования?

Как проходят будни курсантов – посетили Витебское кадетское училище-1

Основной упор в образовательном процессе для кадетов – на допризывной подготовке. Трижды в неделю курсанты не только в теории, но и на практике постигают азы военного дела.

Как проходят будни курсантов – посетили Витебское кадетское училище-4

Дмитрий Бугумирский, заместитель директора по военной подготовке Витебского кадетского училища:
Допризывная подготовка включает в себя огневую и строевую подготовку, подготовку по связи, военную топографию и защиту от оружия массового поражения, медицинскую подготовку. В ходе подготовки отрабатываются навыки, которые пригодятся нашим выпускникам для поступления в учреждения образования, обеспечивающие безопасность нашего государства.

Как проходят будни курсантов – посетили Витебское кадетское училище-7

Александра Медведева, курсант Витебского кадетского училища:
Молодое поколение – это будущее нашей страны. Поэтому нам следует добиваться высоких результатов в спорте, учебе, творчестве и своими достижениями прославлять Витебское кадетское училище и нашу Родину.

Как проходят будни курсантов – подробности в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александра Ходюкова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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