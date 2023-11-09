Как проходят будни курсантов – посетили Витебское кадетское училище

Новости Беларуси. Военная выправка и дисциплина. Воспитанников Витебского кадетского училища с детства учат служить Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они знают все о патриотизме и национальной безопасности. Почему ребята дорожат алыми погонами и как готовят молодых бойцов в лучшем учреждении в системе кадетского образования?

Основной упор в образовательном процессе для кадетов – на допризывной подготовке. Трижды в неделю курсанты не только в теории, но и на практике постигают азы военного дела.

Дмитрий Бугумирский, заместитель директора по военной подготовке Витебского кадетского училища:

Допризывная подготовка включает в себя огневую и строевую подготовку, подготовку по связи, военную топографию и защиту от оружия массового поражения, медицинскую подготовку. В ходе подготовки отрабатываются навыки, которые пригодятся нашим выпускникам для поступления в учреждения образования, обеспечивающие безопасность нашего государства.