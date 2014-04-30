Как правильно очищать кожу от макияжа. Мастер-класс от директора салона красоты

Секреты нанесения макияжа женщины изучают всю свою жизнь, не переставая совершенствоваться. И порой забывают, что не менее важно и правильно избавляться от нарисованной красоты.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Очищение кожи является одним из первых этапов ухода за лицом. Оно может быть как одним из этапов косметического ухода в кабинете у косметолога, а также как самостоятельная процедура обычного ухода наших девушек утром и вечером.

Начнем, пожалуй, с самого сложного и кропотливого этапа очищения лица – демакияжа глаз.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Для начала мы смачиваем ватные диски либо ватные палочки средством для демакияжа и затем его наносим по росту ресницы от корня по всей длине ресниц. Можно ватный диск смочить специальным средством для демакияжа и затем, используя специальное направление (от внутреннего уголка глаза к наружному по верхнему веку и по нижнему веку от нижнего уголка глаза к внутреннему), провести очищение кожи вокруг век.

В случае со стойкой тушью для ресниц ее необходимо предварительно размочить.

Для этого ватный диск с тем же средством для демакияжа подкладываем под край ресниц, закрываем глаза и накрываем оставшейся частью ватного диска. Таким образом тушь пропитается средством и легче удалится.

Следующий этап – очищение губ.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Для этого ватную палочку мы смачиваем молочком либо средством для демакияжа глаз и убираем остатки помады. Если яркая помада, то так, чтобы она не зашла за границы, за контуры губ, мы убираем помаду от уголков к центру. Остатки же помады ватным диском круговыми движениями убираем до полного очищения.

После демакияжа век и губ мы приступаем к очищению кожи лица.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Небольшое количество (ориентировочно 2-4 миллилитра) очищающего средства мы распределяем на подушечках наших рук и спиралеобразными движениями от центра подбородка к мочкам ушей распределяем это очищающее средство, от уголков губ к козелкам, от крыльев носа к вискам. И через переносицу переходим на лоб.

Ждем 2-4 минуты, после чего тоником или водой убираем остатки нашего очищающего средства. Если макияж стойкий, процедуру следует повторить.

Помним и о правильной сушке. Чтобы не травмировать и не растягивать кожу лица, делаем промакивающие движения.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Для этого махровое полотенце вы просто прижимаете с одной стороны, с другой, на лицо. И таким образом вы убираете остатки воды, не травмируя, не раздражая кожу лица.

Финальный аккорд – нанесение крема, соответствующего вашему типу кожи.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

В зависимости от того, в какое время мы очищаем лицо, крем будет разный по составу. Так, для дневного времени суток лучше подойдут увлажняющие, матирующие крема, а для ночного ухода подойдет питательный крем, возможно, даже с антивозрастным уходом, если для этого уже есть требования и состояние кожи.

Своя технология и у нанесения крема.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Подушечками пальцев по массажным линиям, от центра подбородка к мочкам ушей, от уголков губ к козелкам, от крыльев носа к вискам. И на лбу от центра к периферии и к линии роста волос.

Крем для глаз мы наносим круговыми движениями от внешнего уголка глаза к внутреннему и от внутреннего к наружному. Крем лучше наносить за 2-4 часа до сна. Потому что если есть склонность к отечности, таким образом мы предупреждаем появление отечности век, а также на лице.

Впрочем, бывают ситуации, когда провести поэтапно демакияж не представляется возможным. Например, вы оказались в дороге или во время путешествия. В этом случае вам на помощь придут обычные влажные салфетки. Держите их под рукой, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Главное ежедневно снимайте косметику для лица, ведь лучшее украшение женщины – здоровая кожа.