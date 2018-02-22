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Как понять, что у тебя депрессия

22 февраля 2018 16:16
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Новости Беларуси. Как отличить депрессию от усталости, рассказали в программе «Большой завтрак».

Анна Мелешевич, психолог:
Если у Вас всё время сонливое состояние, Вы хотите спать, у Вас нет желания ходить гулять, чем-то заниматься, Ваше любимое дело стало нелюбимым.

То есть, у Вас нет какой-то радости в жизни.

Помимо этого, Вам всё время хочется лежать. «Ничего не хочу». Такое всё время отрицание в жизни. Плохое питание – не хочется кушать. Не радует общение с близкими. Это есть признаки депрессии.

# общество # Консультация психолога # Анна Мелешевич

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