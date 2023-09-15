Как подобрать домашний уход за волосами? Рассказываем, на что обращать внимание при выборе шампуня

Ухоженная шевелюра – неотъемлемая часть любого женского образа. Но быть обладательницей роскошных волос непросто: часто бывает, что из-за неправильного ухода локоны теряют свой блеск, выпадают. Скорее всего, все дело в шампуне.

Полина Стасько, парикмахер-стилист 6-го разряда:

В составе шампуня для жирного типа кожи содержатся подсушивающие компоненты, которые могут усугубить сухую без того кожу. Также в шампунях для сухого типа кожи содержатся питательные увлажняющие компоненты, которые будут утяжелять жирную кожу волос. После процедур по выпрямлению волос либо ботоксу, восстановлению, как правило, мастер всегда рекомендует домашний уход. Обычно это те же безсульфатные шампуни, они же шампуни с мягкими ПАВами. Почему такие шампуни? Чтобы продлить эффект от процедуры.

Задача шампуня – качественное очищение кожи головы. Кондиционеры, маски, филеры и другие средства предназначены для ухода за волосами. Помните, что неправильное и нерегулярное мытье может привести к размножению бактерий и развитию грибка. Как следствие – волосы начнут расти медленнее и выпадать. Еще очень важно обращать внимание на состав.

Полина Стасько:

Чтобы читать состав шампуня, нам нужно знать хорошо химию, химические соединения. Думаю, правильнее обратиться к своему мастеру, который может подобрать домашний уход. Самые распространенные агрессивные компоненты, которых все боятся, – это лауринсульфат натрия (SLS), многие его знают. Лауретсульфат натрия (SLES) и лауретсульфат аммония (ALS). Эти компоненты самые агрессивные. Часто производители добавляют в состав более мягкие, чтобы смягчить действие агрессивных.

Анна Марушкина, парикмахер:

Если ПАВы очень жесткие, то могут быть повреждения только на коже. ПАВы – это пенообразователи, ПАВы бывают и ионогенные, и не ионогенные. В средствах для мытья посуды более жесткие ПАВы, в шампунях, конечно, максимально все щадящее, и они не смываются просто водой. Для этого существуют кондиционеры.