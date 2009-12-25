Новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске

Сказочная колонна длинной в несколько километров прошла от Дворца спорта до Октябрьской площади.

Каждый район города представил по 20 пар новогодних персонажей, кукол-актёров и калядовщиков. Всего – полтысячи участников. Поприветствовать их пришли маленькие жители столицы и их родители.

В конечной точке маршрута финальным аккордом шествия стало зажжение главной новогодней ёлки страны. В роли главного Деда Мороза — актер ТЮЗа и ведущий программы «Путешествия дилетанта» на нашем канале Юрий Жигимонт. А его спутницей стала Мисс Минск-2009 Мария Кубракова, которая в этот день примерила наряд главной Снегурочки столицы.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Это было удачное решение придумать такое шествие — до того это прижилось. Посмотрите, сколько приходит людей. Уже дедушки приходят со своими внуками, для того, чтобы создать настроение, почувствовать атмосферу праздника.

Владимир Карачевский, председатель комитета культуры Мингорисполкома:

Дальше деды морозы разъезжают по районным площадкам. Главный Дед Мороз со свитой посетит детей, которым тяжело было попасть на шествии, детей-инвалидов, и также вручит подарки от Мингорисполкома. Мы решили, что такая акция милосердия и добра должна стать продолжением этого шествия.