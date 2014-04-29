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Как накачать идеальный пресс без вреда для здоровья? Советы от фитнес-инструкторов

29 апреля 2014 09:17
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Никита Нижник, фитнес-инструктор:
Все мы наслышаны о пользе физических упражнений. В детстве утром нас заставляют делать зарядку, в школе и вузе приходится ходить на занятия по физкультуре.

Екатерина Буткевич, фитнес-инструктор:
На этом, в принципе, любовь к спорту и заканчивается.

Никита Нижник, фитнес-инструктор:
Мы вам расскажем и покажем, что спорт – это не только полезно, но и весело. Особенно если компанию для тренировок подобрать соответствующую. Сегодня, например, мне будет помогать Катя.
Сегодня мы рассмотрим один из самых популярных вопросов среди тех, кто решил заняться своей внешностью. А именно как накачать пресс.

Екатерина Буткевич, фитнес-инструктор:
Не просто добиться плоского подтянутого животика, но и сделать это без вреда для здоровья.

Никита Нижник, фитнес-инструктор:
Для начала нам нужно занять удобное положение. Нужно лечь на гимнастический коврик или другую мягкую поверхность. Исходное положение – лежа. Руки – вдоль туловища ладонями вниз. Ноги вместе. На выдохе поднимаем ноги, сгибая в коленном суставе. Поднимаем до уровня груди. Голень при этом – параллельно полу. Делаем небольшую паузу вверху и на вдохе медленно возвращаем ноги в исходное положение. В этом упражнении делаем акцент на нижнюю часть брюшного пресса.
Сейчас мы вам покажем еще одно эффективное упражнение для мышц пресса. Основная нагрузка будет ложиться на верхнюю ее часть.
Принимаем исходное положение: ноги согнуты в коленном суставе, стопы стоят на полу. Руки – за головой или к плечам. На выдохе, прижав подбородок к груди, максимально скручиваем туловище. При этом не отрываем поясницу от пола. Делаем небольшую паузу вверху и на вдохе медленно возвращаемся в исходное положение.
Также это упражнение можно делать и с помощью партнера.

Екатерина Буткевич, фитнес-инструктор:
Если во время упражнения вам захотелось пить, не отказывайте себе в этом.

Никита Нижник, фитнес-инструктор:
Комплекс этих упражнений можно делать не только в тренажерном зале, но и в домашних условиях.

Екатерина Буткевич, фитнес-инструктор:
Чтобы закрепить наш сегодняшний результат, мы дадим вам несколько полезных советов.

Никита Нижник, фитнес-инструктор:
Делаем каждое упражнение 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Екатерина Буткевич, фитнес-инструктор:
Кушать желательно через 1,5-2 часа после тренировки. И в этот день лучше не употреблять жирную, соленую и сладкую пищу.

# общество # Фитнес # Никита Нижник # Екатерина Буткевич

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