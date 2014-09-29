Как найти свою судьбу с помощью брачных агентств и сайтов знакомств?

Устали от одиночества? Ищете вторую половинку? Такими рекламными заголовками пестрят печатные издания и Интернет. Хотя в последнее время использование услуги свахи - далеко не снижается.

Одинокий - не может быть счастливым. Нет ничего хуже одиночества. А ведь… это всем известно.

Стоит лишь щелкнуть мышкой - и на мониторе появляется сотни ссылок на нужные сайты. Бывают ли счастливые истории интернет-знакомств и как среди тысяч кандидатов заметить своего.

История Каролины и Юрия необычная. Встретились на интернет-просторах. Она не обратила внимание на него. Но Юрий приложил максимум усилий, чтобы сегодня держать за руку любимую девушку. Они ужинали на крыше при свечах, он дарил букеты из воздушных шариков. По словам Каролины, Юрий оказался таким романтиком, что она поняла: это парень ее мечты.

Есть ли брачные агентства в Беларуси и что они предлагают? Интернет выдает лишь несколько ссылок с красочным оформлением и яркой, многообещающей рекламой, однако на первом сайте сразу разочаровал график работы: с 12.00 до 18.00. По двум указанным номерам никто категорически не хотел разговаривать. Второе агентство. Третье. Рабочие номера телефонов молчат. Четвертое - без особой рекламы - на звонок отреагировало незамедлительно. Работает оно уже несколько лет, помогает только женской половине. Да и женихов подбирают только заграничных. От девушки требуются только качественные фото и смелость обратиться за помощью. На том конце провода обещают европейских красавцев с проверенными данными и положительной характеристикой. Причем абсолютно бесплатно!

Владелец еще одного агентства от интервью категорически отказался, но схему работы объяснил по телефону. Заполняют анкеты и указывают параметры будущих половинок. Сотрудники агентства сами подбирают потенциальных женихов и невест по запрашиваемым критериям. Затем показывают им фотографии, и если возникает взаимная симпатия, устраивают встречу ТЕТ-А-ТЕТ на территории агентства.

По статистике на тысячу белорусов - 1 тыс. 151 белоруска. А за пределами сельской местности эта цифра и вовсе неуклонно растёт.

Среди богатых, успешных и зачастую, красивых людей, - высокий процент одиноких, совершенно необустроенных в личной жизни судеб.

И даже самый продуктивный день не сможет сменить тоску и грусть, которая наполняет сердце, как только открывается дверь пустой квартиры.

Не упускайте все шансы встретить свою вторую половинку, даже если для этого придётся обратиться к свахе…