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Как изучить иностранный язык бесплатно?

12 мая 2015 12:19
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Мечтаете подтянуть английский, но нанять репетитора вам не по карману? Разговорные курсы - для тех, кто уже говорит на иностранном, но нуждается в практике.

К примеру, заговорить по-английски за короткие сроки помогают несколько столичных клубов. Абсолютно бесплатно!

На таких встречах все беседы проводятся только на иностранном. И каждый клуб (а их всего 8) поддерживает свой формат: презентация, беседа, тренинги, «велопокатушки» или чаепития с домашней выпечкой.

На таких собраниях можно встретить как пенсионера, только начинающего учить язык, так и профессионального переводчика.

# общество # Фотофакт # Иностранные языки

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