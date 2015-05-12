Как изучить иностранный язык бесплатно?

Мечтаете подтянуть английский, но нанять репетитора вам не по карману? Разговорные курсы - для тех, кто уже говорит на иностранном, но нуждается в практике.

К примеру, заговорить по-английски за короткие сроки помогают несколько столичных клубов. Абсолютно бесплатно!

На таких встречах все беседы проводятся только на иностранном. И каждый клуб (а их всего 8) поддерживает свой формат: презентация, беседа, тренинги, «велопокатушки» или чаепития с домашней выпечкой.

На таких собраниях можно встретить как пенсионера, только начинающего учить язык, так и профессионального переводчика.