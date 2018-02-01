У белорусско-литовской границы открылся новый комплекс пограничной заставы «Островецкая»

Новости Беларуси. Ее бойцы охраняют участок, протяженностью в 25 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При проектировании учитывались все особенности несения службы в этом направлении. Установлено передовое техническое оснащение.

На территории расположена площадка для рукопашного боя, учебное место для тренировок по огневой подготовке. Это позволит быстрее и эффективное обучать солдат срочной службы.

Евгений Сазанович, начальник пограничной заставы «Островецкая»:

Участок пограничной заставы находится в регионе строительства атомной электростанции, что накладывает на выполнение подразделением особый отпечаток. Протяженность охраняемого участка составляет свыше 20 километров. Оборудована система сигнализационного и видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на действия нарушителей и гарантировано задержать их в любых условиях, обстановке.

Построены закрытые боксы для хранения и ремонта техники, заправочная станция. Оборудована посадочная площадка для вертолета.

Для семей офицеров и прапорщиков построен также жилой дом. Первые новоселы уже получили ключи от квартир.