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Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности

01 февраля 2018 20:14
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Новости Беларуси. Задачи выполнены, цели достигнуты. В Вооруженных Силах Беларуси завершился очередной этап комплексной проверки боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -1

Воинскими частями и подразделениями различных родов войск был решён ряд учебно-боевых задач. В частности, выполнены контрольные стрельбы из вооружения боевых машин пехоты, танков, стрелкового оружия и гранатометов.

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -3

Разведчики приняли участие в тактико-специальной тренировке. Кроме этого, полетами контрольных целей были проверены дежурные силы по противовоздушной обороне, часть авиации отрабатывала рассредоточение на другие аэродромы.

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -5

Все поставленные перед военными задачи выполнены в полном объеме. Сейчас техника и личный состав возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -7

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -9

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -11

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -13

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности -15

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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