Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности

Новости Беларуси. Задачи выполнены, цели достигнуты. В Вооруженных Силах Беларуси завершился очередной этап комплексной проверки боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинскими частями и подразделениями различных родов войск был решён ряд учебно-боевых задач. В частности, выполнены контрольные стрельбы из вооружения боевых машин пехоты, танков, стрелкового оружия и гранатометов.

Разведчики приняли участие в тактико-специальной тренировке. Кроме этого, полетами контрольных целей были проверены дежурные силы по противовоздушной обороне, часть авиации отрабатывала рассредоточение на другие аэродромы.