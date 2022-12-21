Как готовят курсантов МВД к задержанию преступников? Корреспондент СТВ попробовала пройти курс подготовки

Новости Беларуси. Готовы стать на стражу правопорядка и общественной безопасности. Как курсанты МВД проходят подготовку к выполнению служебно-боевых задач? В условиях, максимально приближенных к реальности, курс будущего сотрудника внутренних дел прошла Екатерина Капылович для программы Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально на день мы заступили на учебу в Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Здесь базовые знания получают курсанты со всей Беларуси. Условия проведения занятий – максимально приближенные к реальности.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Мы находимся на маршруте патрулирования. Прямо сейчас из дежурной части поступил сигнал тревоги. И мы отправляемся на объект.

После поступления сигнала от дежурного наряд переодевается прямо в машине. Время прибытия на место – до 7 минут.

– Центр – чисто!

– Вход, контроль!

Андрей Шелег, преподаватель Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Беларуси:

На данном объекте проводятся практические занятия по тактико-специальной подготовке с курсантами первоначальной подготовки. Целью нашего занятия является обучение и умение практически правильно действовать при выезде на сигнал «Тревога». А именно выезд, прибытие, расстановка и осмотр помещения. В процессе отработки сотрудники группы задержания при внутреннем осмотре обнаружили правонарушителя, который пытался произвести сопротивление. Данный правонарушитель был задержан и доставлен для разбирательства в РОВД.

Екатерина Капылович:

Еще один важный этап подготовки сотрудников – это полоса препятствий. Здесь на ребят воздействует свет, шум, звук. И в этой непростой ситуации они должны собраться, сориентироваться и задержать преступника.

Павел Ефремов, преподаватель Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Беларуси:

Эта полоса является одним из элементов прохождения практического экзамена, а именно совершение прохождения комбинированного марш-броска в районе совершения специальных операций, которые проводятся для слушателей повышения квалификации ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкома, а также для сотрудников Департамента УВД Республики Беларусь.

Александр Лысюк, курсант Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Беларуси:

Данная тактическая полоса создана для того, чтобы перебороть свой психологический барьер, психический барьер и укрепить свою физическую составляющую. Очень тяжело проходить данный путь, но мы тренируемся, оттачиваем навыки, боремся, чтобы пройти данный этап.

Здесь дружба человека и собаки – не только по зову сердца. Четвероногие помощники – настоящие напарники при охране объектов.

В отделе кинологической подготовки учат искать и задерживать преступника, предотвращать и раскрывать преступления.

Александр Шкробот, начальник кинологического цикла Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Беларуси:

В общий курс дрессировки входят все команды послушания – сидеть, лежать, стоять, ко мне, место, апорт, голос. Как на месте, так и в движении. Также проходят кинологическую полосу препятствий, которая состоит из семи элементов. И также приучение к выстрелам. Собака является спецсредством, становится служебной собакой. Она очень важная составляющая, поскольку оказывает большую помощь в раскрытии и профилактике преступлений.

Центр – кузница кадров внутренних дел. Здесь созданы все необходимые условия для подготовки сотрудников различных служб.

Александр Прибыш, заместитель начальника главного управления кадров – начальник управления профессиональной подготовки МВД:

Нам необходима практическая составляющая действий сотрудников. Насколько она профессионально грамотная – за это говорят цифры. По состоянию за 11 месяцев текущего года на охраняемые объекты было осуществлено более 50 посягательств. Как вы думаете, хоть одно из этих посягательств увенчалось успехом правонарушителей? Конечно нет, потому что сотрудники действовали профессионально грамотно и именно уровень их профессионального мастерства позволил во всех случаях выйти победителем.