Как будущему врачу научиться проводить сложнейшие лапароскопические операции? Поможет этот аппарат

Новости Беларуси. Практика становится частью учебного процесса. В Гродно студенты-медики начали сдавать сессию в симуляционном центре при университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это высокотехнологичная учебная клиника, в которой создана имитация больницы. Оборудование высокого класса, манекены максимально натуралистичны, есть и все расходные материалы. Студентам предстояло продемонстрировать свои знания на деле.

По сути, здесь высокотехнологичная учебная клиника с реалистичной имитацией различных клинических случаев: от принятия родов до ювелирной малоинвазивной хирургии. В центре больше двух десятков модулей.