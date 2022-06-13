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Как будущему врачу научиться проводить сложнейшие лапароскопические операции? Поможет этот аппарат

13 июня 2022 19:11
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Новости Беларуси. Практика становится частью учебного процесса. В Гродно студенты-медики начали сдавать сессию в симуляционном центре при университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это высокотехнологичная учебная клиника, в которой создана имитация больницы. Оборудование высокого класса, манекены максимально натуралистичны, есть и все расходные материалы. Студентам предстояло продемонстрировать свои знания на деле.

По сути, здесь высокотехнологичная учебная клиника с реалистичной имитацией различных клинических случаев: от принятия родов до ювелирной малоинвазивной хирургии. В центре больше двух десятков модулей.

Как будущему врачу научиться проводить сложнейшие лапароскопические операции? Поможет этот аппарат-1

Галина Буро, корреспондент:
Этот аппарат помогает научиться выполнять все виды лапароскопических операций, даже самые сложные. Здесь действительно все по-настоящему. Присутствует обратно-тактильная связь, то есть студент чувствует сопротивление и давление. И я скажу, что это гораздо сложнее, чем кажется.

Как будущему врачу научиться проводить сложнейшие лапароскопические операции? Поможет этот аппарат-4

Симуляционный медцентр в Гродно – лучшая инвестиция в будущее. Как студенты учатся спасать жизни, читайте здесь.

# Медицина # общество # Галина Буро # Фотофакт

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