Симуляционный медцентр в Гродно – лучшая инвестиция в будущее. Как студенты учатся спасать жизни?

Новости Беларуси. Практика становится частью учебного процесса. В Гродно студенты-медики начали сдавать сессию в симуляционном центре при университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это высокотехнологичная учебная клиника, в которой создана имитация больницы. Оборудование высокого класса, манекены максимально натуралистичны, есть и все расходные материалы. Студентам предстояло продемонстрировать свои знания на деле. О практико-ориентированном образовании с первого курса – репортаж Галины Буро.

По легенде, пациент задыхается. У студента 4 курса Гродненского меда Станислава Якубюка есть 10 минут, чтобы выполнить вентиляцию легких вручную с помощью специального устройства. Время, разумеется, учебное, ведь в жизни счет идет порой на секунды. Здесь же борьба за отточенные навыки. Ведь случай нередкий, реальная ситуация на грани жизни и смерти произошла во время практики будущего врача в Волковысской больнице.

Станислав Якубюк, студент Гродненского государственного медицинского университета:

После операции мы доставляли пациента. И благодаря слаженной работе с анестезиологами мы проводили вентиляцию мешком Амбу пациента при доставке в отделение анестезиологии и реанимации. Поэтому оценю, что этот экзамен очень важный. Экзамен сложный. Студенты лечебного факультета впервые на экзамене по предмету «Анестезиология и реанимация» сдают не только теорию, но и практику. Ранее испытание по системе ОСКЭ, проще говоря, клинический экзамен, проходили лишь выпускники. Новый симуляционный центр при университете позволит начать практико-ориентированное обучение уже с первого курса.

Руслан Якубцевич, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Гродненского государственного медицинского университета:

Студенты находятся каждый день в палатах интенсивной терапии, но, понятно, что, не имея определенного практического опыта, знаний и так далее, мы не можем допустить их до тела пациента на четвертом курсе, поэтому навыки они должны оттачивать на манекене. Как будущему врачу научиться проводить сложнейшие лапароскопические операции? Поможет этот аппарат. Подробнее здесь. Заниматься в центре разрешают и во внеурочное время, говорят, особой популярностью такая самоподготовка пользуется у будущих хирургов и гинекологов. Стажируются здесь и уже практикующие врачи. Ведь тренажеры максимально натуралистичны. Как работают манекены с обратной связью? Читайте здесь.