Как бороться с прокрастинацией и перестать откладывать важные дела «на потом»?

Нужно бы сходить на фитнес, меня ведь давно не устраивает фигура… Или, наконец, заняться вокалом… Давно пора начать вязать свитер бабушке ко Дню рождения... Нет, вдруг не получится. Да и мой сериал скоро начинается.

Примерно так думает человек, страдающий прокрастинатицией. Откуда берётся подобная проблема и как с ней бороться?

Прокрастинация или склонность к постоянному откладыванию дел «на потом» стала для Ольги Тимофеевой настоящей преградой к мечтам и успехам. Кроме того, ушло спокойствие.

Ключевое отличие прокрастинируещего человека от того, который просто ленится, в том, что он рад бы сделать нужные дела, но не может начать.

Корень проблемы кроится во множестве причин: от неуверенности в себе и неодобрения общества до банальной нехватки мотивации.

Бороться с прокрастинацией однозначно надо. Здесь действенен так называемый тайм-менеджмент. Американский государственный и военный деятель Эйзенхауэр разработал матрицу, состоящую из четырёх квадратов. Основание – оси важности и срочности. Квадрат А – важные и срочные дела, В – важные, но не срочные, С – срочные, но не важные, D – не срочные и не важные.

К примеру, вам нужно доделать дома ремонт, вместо этого вы залазите в социальные сети, оставляете отзыв на сайте, начинаете примерять вещи, протирать горшки с цветами… То есть занимаетесь вроде бы приятными мелочными делами, но только не основными.

Можно попробовать расписать свой день, чтобы искоренить подобную проблему.

Ни в коем случае не расценивайте составленный план как приговор, от которого нельзя отступать – это скорее инструмент, помогающий не тратить время впустую.

Если вы страдаете прокрастинацией – лучше признаться себе в этом и бороться с ней. Ведь это реальная преграда успеху.

Это одна из любимых фраз героини произведения «Унесённые ветром» Скарлетт О’Хара. Можно предположить, что в определённой степени и она страдала прокрастинацией. Только если в кино это допустимо, в реальной жизни – нет.