Как безопасно использовать печи и отопительные котлы? Рассказывает МЧС

Новости Беларуси. В Минской области в 2020 году из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования произошло свыше 200 пожаров, в которых погибли три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области в 2020 году из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования произошло свыше 200 пожаров, в которых погибли три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Поэтому особенно сейчас, в холодный период, специалисты МЧС проводят профилактические рейды и призывают хозяев внимательно следить за печками. Человеческая беспечность может стоить жизни.
Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Хотелось бы напомнить о безопасности. Если вы пользуетесь отопительным котлом, для того чтобы избежать взрыва, обеспечьте циркуляцию теплоносителя, то есть не допустите, чтобы коммуникации замерзали. Если вы по-прежнему используете печь, то топите ее несколько раз в день по часу или полтора, не допускайте перекала и ни в коем случае не торопитесь. Последнюю топку заканчивайте не позднее чем за два часа до отхода ко сну, не торопитесь перекрывать заслонку, поскольку это грозит проникновением в жилое помещение угарного газа. Несколько вдохов этого газа достаточно для того, чтобы получить смертельное отравление.
Спасатели напоминают, что важно помнить о правилах безопасности при использовании электрообогревательных приборов. Устанавливать их нужно на определенном расстоянии от предметов, а на ночь обязательно отключать.