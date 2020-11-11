Как безопасно использовать печи и отопительные котлы? Рассказывает МЧС

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Хотелось бы напомнить о безопасности. Если вы пользуетесь отопительным котлом, для того чтобы избежать взрыва, обеспечьте циркуляцию теплоносителя, то есть не допустите, чтобы коммуникации замерзали. Если вы по-прежнему используете печь, то топите ее несколько раз в день по часу или полтора, не допускайте перекала и ни в коем случае не торопитесь. Последнюю топку заканчивайте не позднее чем за два часа до отхода ко сну, не торопитесь перекрывать заслонку, поскольку это грозит проникновением в жилое помещение угарного газа. Несколько вдохов этого газа достаточно для того, чтобы получить смертельное отравление.