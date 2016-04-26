Как абсолютно официально заработать деньги в 14 лет? Отделы трудоустройства по месту жительства в Беларуси

Егор Бавтримович учится в 9 классе. Сразу после уроков он не идет домой, а берет в руки метлу и принимается за уборку школьной территории. За свой труд целеустремленный парень получает честно заработанные деньги и уже знает, куда хочет их потратить.

Сегодня в Беларуси можно абсолютно официально заработать деньги в 14 лет. Помогут – отделы трудоустройства по месту жительства.

Школьников ждут на работу на 156 объектах Минска. К примеру, в средней школе № 5 занятость молодежи обеспечивают с 2007 года.

Но время, которое могут трудиться молодые люди, строго ограничено. К примеру, в 14 – 16 лет в период учебы нельзя работать больше 2 часов 18 минут в день. На летних каникулах – не больше четырех часов 36 минут.

В этом центре дополнительного образования детей и молодежи сейчас трудоустроено 30 человек. Право одновременно заниматься любимым делом и работать в первую очередь получили самые активные участники кружков, сироты, дети из многодетных и социально неблагополучных семей. Здесь ребята изготавливают сувениры, шьют мягкие игрушки, постельное и столовое белье…

К примеру, Юля после 9 классов мечтает поступить в колледж и стать модельером-конструктором. Работа в центре дополнительного образования помогла девушке определиться с выбором будущей профессии. Каждое изделие Юля шьет с любовью и усердием.

Сегодня в Минске трудоустроены около трехсот подростков. На летних каникулах эта цифра будет в разы больше. Ведь многие подростки хотят зарабатывать свои первые деньги. Благо, возможности для этого у нас в стране есть.