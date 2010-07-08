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Качество строительства жилья обсуждали сегодня в Мингорисполкоме

08 июля 2010 12:02
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Более 2 миллионов квадратных метров к концу года — ориентир для застройщиков.

Однако со своими задачами справляются не все. В своеобразном «черном списке» — более десятка подрядных организаций. Перечень их опубликован на сайте минской мэрии.

Напомним, в очереди на квартиру в столице сейчас более 200 тысяч человек. Госзаказ застройки в этом году выполняется лишь на три четверти.

Андрей Ясюченя, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня к организациям, которые работают некачественно, будут приниматься самые жесткие меры — вплоть до лишения лицензии. Организациям-застройщикам, которые некачественно и несвоевременно выполняют задания, не будут предоставляться новые участки.

# общество

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