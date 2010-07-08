Лукашенко вручил генеральские погоны офицерам

Прием от имени Президента Александра Лукашенко в честь выпускников военных учебных заведений Беларуси и России по традиции прошел в Минске во Дворце Республики.

Впервые выпускниками двух факультетов Военной академии Беларуси стали 15 офицеров Вооруженных Сил Казахстана. Обращаясь к ним, Александр Лукашенко отметил, что дружба с братским народом Казахстана всегда будет важнейшим фактором обеспечения безопасности наших стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Текущий год осложняется экономической нестабильностью. Не обладающие собственными энергоресурсами государства вынуждены прилагать колоссальные усилия для обеспечения своей независимости. Попытки диктата и шантажа сегодня предпринимаются и в отношении Беларуси. Созданные в государстве политическая и экономическая модели в этих условиях демонстрируют способность адекватно реагировать на любые вызовы. Несмотря ни на что, Беларусь твердо придерживается курса добрососедства и соблюдения принципов международного права в отношениях между государствами. Бесспорной является способность нашего государства даже в сложных условиях обеспечить достойный уровень жизни граждан, поддерживать социально-политическую стабильность, общественную и военную безопасность.

Не секрет, что не последняя роль в этом принадлежит государственным органам системы обеспечения национальной безопасности.

Пополнение офицерского корпуса страны традиционно отмечают торжественным приемом во Дворце Республики. Сегодня здесь собрались две с половиной сотни людей в погонах.

Мураджан Жумагазиев, полковник Вооруженных Сил Республики Казахстан:

Военное образование в Республике Беларусь (можно сказать, в Советском Союзе) очень качественное. Еще в советское время все стремились поступать в военные учебные заведения. Поэтому нам было очень почетно поехать учиться именно на факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.