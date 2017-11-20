В Жодино начали планировать новый вид городского парка: Александр Лукашенко поручил привести город в порядок

Новости Беларуси. Город будущего. Жодино будет менять облик. Такое поручение, в частности, дал глава государства Александр Лукашенко во время недавней поездки в Борисовский район. Крупный промышленный центр страны должен быть приведен в порядок. Над этим будут работать архитекторы и строители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.