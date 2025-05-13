К нему многие ехали за советом. Каким запомнился Старец Митрофан?

Олег Лепешенков, СТВ: Вашим духовным отцом был схиархимандрит Митрофан (Ильин), ставший одним из героев книги «Воины духа», представленной в музее незадолго до празднования 80-летия Великой Победы. К нему ездили за советом многие. К нему ездил за советом сам митрополит Филарет, который похоронен рядом с ним на Братском кладбище за Крестовоздвиженской церковью Жировичского монастыря. Расскажите о нем.

Протоиерей Геннадий Логин, руководитель Комиссии по канонизации святых Новогрудской епархии:

Схиархимандрит Митрофан (Ильин) родился в 1915 году. В этом году мы будем праздновать 110-летие со дня рождения отца Митрофана. Николай Тимофеевич Ильин родился на Дальнем Востоке, на окраине Российской империи. В детстве, когда он еще был совсем младенцем, семья переезжает в Тамбовскую губернию. И здесь с ним происходит первое чудо. В суете на вокзале мама потеряла ребенка. И, как потом батюшка говорил, родители вспоминали: такая паника была, ребенок потерян, Первая мировая война. Беженцев полно. Думали, что потерялся ребенок уже окончательно. Здесь чужие люди просто принесли и отдали родителям. Это первое чудо в его жизни.

Он прожил в деревне Березовка, окончил Тамбовский техникум, затем – институт в Москве. В 1941 году его направляют в Беларусь строить аэродром возле города Береза-Картузская, где его и застала Великая Отечественная война. Немцы территорию Брестской и Гродненской области захватили буквально за несколько недель. Они прошли, батюшка остался в тылу врага и поступает в партизанский отряд, где назначается на должность командира разведывательной группы.