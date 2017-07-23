К Дню пожарной службы: история пожарной техники Беларуси и образцы современности в рассказе ветерана Леонида Зыля

Новости Беларуси. Тысячи зрителей на неделе стали свидетелями парада пожарной техники. В Минске в преддверии Дня пожарной службы прошло необычное чествование спасателей. По городу проехались и ретро-образцы конной пожарной охраны, когда воду возили в бочках, и новейшие разработки, готовые усмирить самый сложный пожар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для ребятишек спасатели открыли интерактивные зоны с конкурсами, возможностью примерить амуницию пожарного и сфотографироваться. Взрослые, кстати, тоже с интересом участвовали. На параде ретротехника внимание привлекает и увлекает зрителей. Впереди мощность в одну лошадиную силу и бочка с водой. Так было полтора века назад, когда службу только создавали. А так техника отечественного производства выглядит сейчас и возможности ее впечатляют. Леонид Зыль, бывший заместитель начальника пожарной службы МВД БССР (так ведомство спасателей называлось тогда), опять встречается со старыми друзьями.

Леонид Зыль:

Это автомобиль ЗИС-11. На ней был установлен автонасос производительностью 100 литров в секунду. И все необходимое оборудование вывозилось. Рассчитана на 6 человек. Развитие не оставалось на месте. Вот очередной экземпляр. Для своей эпохи новинка и внушительный шаг вперед.

Леонид Зыль:

На этом автомобиле уже сделана позже дополнительная механизация. Он вывозит на пожар большое количество напорных рукавов для подачи воды. И поэтому укладывалось в рукавную катушку. Не одну единицу спецтранспорта зрители без фото на память не пропускают. Ведь одно дело – история, а другое – условия дней буднишних.

Еще 50 лет назад пожарной лестницы в 18 метров было достаточно, чтобы добраться на крышу горящего здания. В веке XXI высоток длина спасательного трапа увеличилась аж до 90 метров той самой высоты. В пожарной службе ветеран проработал 43 года. Случалось разное. Но возможности техники, которая поступала на службу, позволяли справиться с самыми страшными чрезвычайными ситуациями и, самое главное, спасти людей.