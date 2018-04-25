К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»

Новости Беларуси. Первые праздничные декорации украсили Минск к 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первые праздничные декорации украсили Минск к 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тематические пилоны и конструкции с флагами появились у Национальной библиотеки, на проспектах Дзержинского и Победителей. В 2018 году День Победы белорусская столица встретит в традиционно пышном наряде. Город украсят более 5000 флагов и пилонов. Впервые в Минске появятся большие светящиеся звезды.
Татьяна Калитина, заместитель генерального директора ГП «Минскреклама»:
Каждая наша конструкция будет иметь новую форму, новый вид, потому что на каждый праздник мы их немного видоизменяем при помощи наших дизайнеров и конструкторов. Ну и в этом году в районе музея Великой Отечественной войны устанавливаем абсолютно новую конструкцию, которую мы назвали «алмазные звезды». Я думаю, что она внесет свой вклад в атмосферу праздника.
По традиции в оформлении использованы цвета государственного флага. Многие конструкции украсят символы Победы и яблоневый цвет. Разработана и серия новых тематических баннеров, посвященных мемориальным комплексам и местам сражений в годы войны.