К 9 Мая возле музея ВОВ в Минске установят «алмазные звезды»

Тематические пилоны и конструкции с флагами появились у Национальной библиотеки, на проспектах Дзержинского и Победителей. В 2018 году День Победы белорусская столица встретит в традиционно пышном наряде. Город украсят более 5000 флагов и пилонов. Впервые в Минске появятся большие светящиеся звезды.

Татьяна Калитина, заместитель генерального директора ГП «Минскреклама»:

Каждая наша конструкция будет иметь новую форму, новый вид, потому что на каждый праздник мы их немного видоизменяем при помощи наших дизайнеров и конструкторов. Ну и в этом году в районе музея Великой Отечественной войны устанавливаем абсолютно новую конструкцию, которую мы назвали «алмазные звезды». Я думаю, что она внесет свой вклад в атмосферу праздника.