«Избавить людей от рутинной работы». В каких областях обучения удобно применять искусственный интеллект?

Использование искусственного интеллекта во многих областях нашей жизни в последнее время является приоритетным. Однако в сфере образования применим не так широко. Сможет ли он со временем вытеснить преподавателей и других сотрудников?
Использование искусственного интеллекта во многих областях нашей жизни в последнее время является приоритетным. Однако в сфере образования применим не так широко. Сможет ли он со временем вытеснить преподавателей и других сотрудников?
Евгений Шнейдеров, проректор по учебной работе БГУИР:
В настоящий момент риска, что квалифицированные сотрудники останутся без работы, нет. Искусственный интеллект – это, скорее, инструмент для квалифицированных преподавателей, нежели замена им.
Искусственный интеллект является основой столь популярного современного онлайн-обучения. Появляются технологии для учителей, с помощью которых привычные учебные занятия можно превратить в увлекательную и познавательную деятельность.
Евгений Шнейдеров:
Самая основная задача, которую искусственный интеллект способен решить блестяще – это избавить людей от рутинной работы. В качестве примера – проверка работ студентов или обучающихся школьников, вопрос консультирования. Если преподаватель занимается еще и консультированием студентов, то искусственный интеллект способен заменить преподавателя.
Педагог не просто специалист, передающий знания, а носитель сути изучаемого предмета, способный транслировать концептуальные вещи, которые недоступны компьютеру.
Евгений Шнейдеров:
Чего не умеет делать на сегодня искусственный интеллект – учить. Он может проверять, он может предсказывать, он может анализировать данные, он может общаться, он может решать какие-то краткие задачи.
Применение технологий искусственного интеллекта в области образования внесет свой вклад в формирование основы учебных практик и возможностей, которыми учащиеся будут пользоваться в скором будущем. Послужит катализатором изменений, ведь сегодня он уже является источником реальных преимуществ для ребят, преподавателей, руководителей учебных заведений, родителей.
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