«Избавить людей от рутинной работы». В каких областях обучения удобно применять искусственный интеллект?

Использование искусственного интеллекта во многих областях нашей жизни в последнее время является приоритетным. Однако в сфере образования применим не так широко. Сможет ли он со временем вытеснить преподавателей и других сотрудников?

Евгений Шнейдеров, проректор по учебной работе БГУИР:

В настоящий момент риска, что квалифицированные сотрудники останутся без работы, нет. Искусственный интеллект – это, скорее, инструмент для квалифицированных преподавателей, нежели замена им.

Искусственный интеллект является основой столь популярного современного онлайн-обучения. Появляются технологии для учителей, с помощью которых привычные учебные занятия можно превратить в увлекательную и познавательную деятельность.

Евгений Шнейдеров:

Самая основная задача, которую искусственный интеллект способен решить блестяще – это избавить людей от рутинной работы. В качестве примера – проверка работ студентов или обучающихся школьников, вопрос консультирования. Если преподаватель занимается еще и консультированием студентов, то искусственный интеллект способен заменить преподавателя.