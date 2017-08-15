Из-за жары массово гибнет рыба в Каменецком районе

Новости Беларуси. Массовая гибель рыбы в реках и озерах на юго-западе Беларуси. В некоторых местах счет идет на сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Каменецком районе тревогу забили жители сразу нескольких деревень. Из-за острого кислородного голодания рыба начала всплывать на поверхность воды реки Лесная. Причина – аномально высокие температуры и обильные дожди, после которых вода выходит из берегов, затапливает пойменные луга и вызывает гниение растений.

Сергей Шилинчук, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каменецким райисполкомом принято решение об увеличении количества рыбы, которую могут добывать рыболовы-любители разрешенным способом – до 15 килограммов в сутки. Кроме того, Каменецкий райисполком организовал внесение извести в водоемы. Это один из самых эффективных способов увеличения содержания кислорода.