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Из-за жары массово гибнет рыба в Каменецком районе

15 августа 2017 07:38
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Новости Беларуси. Массовая гибель рыбы в реках и озерах на юго-западе Беларуси. В некоторых местах счет идет на сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за жары массово гибнет рыба в Каменецком районе-1

Так, в Каменецком районе тревогу забили жители сразу нескольких деревень. Из-за острого кислородного голодания рыба начала всплывать на поверхность воды реки Лесная. Причина – аномально высокие температуры и обильные дожди, после которых вода выходит из берегов, затапливает пойменные луга и вызывает гниение растений.

Из-за жары массово гибнет рыба в Каменецком районе-3

Сергей Шилинчук, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Каменецким райисполкомом принято решение об увеличении количества рыбы, которую могут добывать рыболовы-любители разрешенным способом – до 15 килограммов в сутки. Кроме того, Каменецкий райисполком организовал внесение извести в водоемы. Это один из самых эффективных способов увеличения содержания кислорода.

Из-за жары массово гибнет рыба в Каменецком районе-5

Сейчас, когда температура воздуха снизилась, уменьшился и риск массовой гибели рыбы. Всего же на территории только Брестской области летним и зимним заморам подвержены порядка 60 мелководных и сильно заболоченных водоемов.

# Рыбалка в Беларуси

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