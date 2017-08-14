Новое предприятие, реконструкция улицы Сурганова и обновленная спортплощадка: новости Минска за 14 августа

Новости Беларуси. Где на карте города появится новое промышленное предприятие, почему дорожные рабочие прописались на улице Сурганова и где заняться спортом недалеко от дома, узнала дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ. Ушел с молотка почти задаром. Впервые в Минске продали лот всего за 23 рубля.

У этого заброшенного корпуса в Курасовщине наконец-то нашелся хозяин. Подолгу пустовавшее помещение обветшало, а на его крыше выросли деревья. Такое соседство с неухоженным комплексом из шести зданий на улице Корженевского горожан не радовало. Отечественный инвестор здесь планирует организовать производственное предприятие. Тише едешь – меньше жертв. На улице Сурганова обустраивают островок безопасности.

В районе станции метро «Академия наук» придержат адреналин водителей миниатюрной площадкой, свободной от движения транспорта. Так будет спокойнее пешеходам. Но это лишь часть реконструкции улицы. Здесь уже обновили дорожное полотно и частично заменили бордюры. Все работы проводят поэтапно, чтобы не прекращать движение транспорта. Тренируйся на здоровье. Парк экстремальных видов спорта дополняют новыми площадками.