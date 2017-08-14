Новое предприятие, реконструкция улицы Сурганова и обновленная спортплощадка: новости Минска за 14 августа
Новости Беларуси. Где на карте города появится новое промышленное предприятие, почему дорожные рабочие прописались на улице Сурганова и где заняться спортом недалеко от дома, узнала дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ.
Ушел с молотка почти задаром. Впервые в Минске продали лот всего за 23 рубля.
У этого заброшенного корпуса в Курасовщине наконец-то нашелся хозяин. Подолгу пустовавшее помещение обветшало, а на его крыше выросли деревья. Такое соседство с неухоженным комплексом из шести зданий на улице Корженевского горожан не радовало. Отечественный инвестор здесь планирует организовать производственное предприятие.
Тише едешь – меньше жертв. На улице Сурганова обустраивают островок безопасности.
В районе станции метро «Академия наук» придержат адреналин водителей миниатюрной площадкой, свободной от движения транспорта. Так будет спокойнее пешеходам. Но это лишь часть реконструкции улицы. Здесь уже обновили дорожное полотно и частично заменили бордюры. Все работы проводят поэтапно, чтобы не прекращать движение транспорта.
Тренируйся на здоровье. Парк экстремальных видов спорта дополняют новыми площадками.
Воркаут, скейтбординг, мини-футбол, стритбол, паркур теперь в шаговой доступности от дома. Занятие по душе совершенно бесплатно и в любое удобное для себя время на улице Столетова может найти каждый. Отдыхающие поговаривают: сегодня модно быть в форме и в три, и в 70.
Для молодежи здесь вскоре появится пару арен для игр в панну – это разновидность уличного футбола. Кроме того, в парке планируют установить дополнительные скамейки и значительно преобразить территорию.