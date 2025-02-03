Из-за аномально высоких температур аграрии Минской области мониторят состояние озимых посевов

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

В южных регионах мы уже видим просыпание озимой ржи. Есть уже даже корешки, это говорит о том, что эти растения начали вегетировать. Это касается в некоторых местах по южному региону и тритикале. К сожалению, это нехорошо, потому что сегодня идет расход сахаров. При этом понимаем, что сегодня внесение определенных затрат в виде подкормки может неблагоприятно повлиять на растение. Дальше будем продолжать наблюдать и, соответственно, принимать совместные решения. Это непосредственно и с наукой нашей, и в целом наши практики, как дальше поступить. Сегодня наша задача прежде всего – накопить минеральные удобрения в виде азота именно для озимых культур.

Аграрии центрального региона сейчас активно готовятся к весенне-полевым работам. Проверяют семенной материал, ремонтируют технику. К 1 марта машины должны быть на линейке.