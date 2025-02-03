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Из-за аномально высоких температур аграрии Минской области мониторят состояние озимых посевов

03 февраля 2025 13:59
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Аграрии Минской области мониторят состояние озимых сельхозкультур. Из-за аномально высоких температур и отсутствия снежного покрова растения находятся в зоне риска, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за аномально высоких температур аграрии Минской области мониторят состояние озимых посевов-2

Опытные агрономы не помнят такого необычного января. Например, на юге области местами озимая рожь, пшеница, тритикале в режиме слабой вегетации. Такие погодные условия не совсем благоприятны для посева озимых.

Из-за аномально высоких температур аграрии Минской области мониторят состояние озимых посевов-4

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
В южных регионах мы уже видим просыпание озимой ржи. Есть уже даже корешки, это говорит о том, что эти растения начали вегетировать. Это касается в некоторых местах по южному региону и тритикале. К сожалению, это нехорошо, потому что сегодня идет расход сахаров. При этом понимаем, что сегодня внесение определенных затрат в виде подкормки может неблагоприятно повлиять на растение. Дальше будем продолжать наблюдать и, соответственно, принимать совместные решения. Это непосредственно и с наукой нашей, и в целом наши практики, как дальше поступить. Сегодня наша задача прежде всего – накопить минеральные удобрения в виде азота именно для озимых культур.

Аграрии центрального региона сейчас активно готовятся к весенне-полевым работам. Проверяют семенной материал, ремонтируют технику. К 1 марта машины должны быть на линейке.

# Сельское хозяйство # Погода в Беларуси

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