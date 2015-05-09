История парадов в Минске: даты и места проведения, необычные участники и введение минуты молчания

История парадов в Минске началась век назад. Первым местом проведения смотров в столице была Соборная площадь. Здесь еще до революции проходили военные парады и торжественные шествия. А в 1917 году это место переименовали в площадь Свободы и здесь же разместились правительственные органы молодой Белорусской республики.

Площадь Свободы стала первым местом проведения парадов и в советской Беларуси.

Долгие годы в столице ежегодно проходили два парада – приуроченный к 1 мая и к 7 ноября.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, председатель ОО «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

С 1925 года параллельно с площадью Свободы местом проведения парадов была так называемая Кошарская площадь. Впоследствии на этом месте был построен ипподром. Там в основном проводились конные парады, конные смотры, но известно, что там бывали известные люди. В частности, герой гражданской войны, один из первых маршалов, Семен Михайлович Буденный. Принимал там конный парад. И, кстати, очень хорошо отозвался о развитии коневодства в Советской Беларуси.

После возведения в 1934 году Дома правительства площадь Ленина становится главной в Минске. И все парады проходят здесь.

В 1957 году начинается вторая масштабная реконструкция этой площади. И центральной становится нынешняя Октябрьская.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, председатель ОО «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

Специально для проведения парадов была создана балюстрада, которая окаймляет Александровский сквер, вместе с трибуной, по проекту архитектора Евгения Заславского в 1957 году. С этой трибуны руководство Советской Беларуси, а также гости приветствовали войска и демонстрацию трудящихся, которая потом проходила. И здесь парады проходили по 1984 год.

В 1984 году парады возвращаются снова на площадь Ленина. Связано это со строительством Дворца Республики.

В это время уже не проводят первомайские парады, остаются лишь демонстрации трудящихся. А вот ноябрьские продолжаются до 1990 года.

Неординарным и невероятно значимым событием для истории нашей страны стал партизанский парад 16 июля 1944 года.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, председатель ОО «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

Он прошел на территории ипподрома. Сейчас в Минске, к сожалению, его нет. Это парк 40-летия советской власти. Там партизаны базировались. 16 июля они прошли торжественным шествием сперва по улице Красноармейской, потом – по ипподрому, перед трибуной, на которой находилось руководство Советской Беларуси.

В параде участвовали более 30 тысяч партизан. По-разному одетые, они несли в руках всевозможное оружие, даже то, что мастерили сами. Наибольший восторг и удивление у зрителей парада вызвал необычный участник.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, председатель ОО «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

Одет он был крайне колоритно: фуражка немецкая офицерская на голове, очки, на левом боку был подсумок, на правом боку была сумка для медикаментов, санитарная сумка. Кроме того, он был увешан различными немецкими наградами.

9 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции Германии. Это был День поистине Великой Победы. Было принято решение провести парад. Незамедлительно началась его масштабная подготовка, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

24 июня 1945 года парад Победы прошел в Москве.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, председатель ОО «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

Там были представлены боевая техника, наши союзники – войско польское. Шли собаки, которые разминирование делали. А одну собаку (собаку Джульбарса) несли – она была ранена накануне, когда заканчивалась война, при разминировании в Германии. И несли ее на шинели Сталина. Сталин лично приказал на собственной шинели пронести собаку мимо мавзолея, мимо трибуны.

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы, защитник Ленинграда Федор Иосифович Поливников вспоминает 1945 год всегда с улыбкой. Тогда уже в последние дни войны, при освобождении Кенигсберга, он почувствовал, какой сладкой может быть победа, и как важна была вера всего народа в такой исход.

Федор Поливников, ветеран Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы запаса, участник героической обороны Ленинграда:

Мы узнали, что Берлин взят. Это был такой восторг личного состава, что буквально, у кого было оружие, стреляли, салют делали. Это был грохот. Такая радость невероятная.

А первый парад в Москве вспоминает как самое торжественное действие.

Федор Поливников, ветеран Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы запаса, участник героической обороны Ленинграда:

На парад Победы формировали военных, кто имеет заслуги большие и ростом не менее 175 см. Я по общим правилам подходил, кроме роста. Поэтому не попал на парад Победы.

После 24 июня 1945 года парады в честь Дня Победы не проводились 20 лет. С 1948 года 9 мая и вовсе стал рабочим днем.

С легкой руки Брежнева в 1965 году все изменилось. По количеству участвующих войск парад этого года не уступал знаменитому шествию 1945-го, а по числу техники даже его превосходил.

Впервые была введена минута молчания. А по Красной площади пронесли знамя Победы.

Невероятные по духу военные торжества снова прошли в 1985 и 1995 годах. Они также были приурочены к юбилейным датам со Дня Великой Победы.

Последний парад в Минске в День Победы проходил в 2010 году.

Традиционно в неюбилейные даты 9 мая проводят шествие ветеранов с возложением венков к обелиску Победы. А вот военные парады можно увидеть 3 июля. Ежегодно их стали проводить с 1997 года в День Независимости Республики Беларусь.

Парад – это невероятно красочное и торжественное действие, где каждый элемент, каждое движение и даже расстояние между солдатами четко отрепетировано и прописано в уставе гарнизонной и караульной служб.

В 2015 году мы стали очевидцами очередного знаменательного исторического события – юбилейного парада в честь 70-летия со Дня Великой Победы.