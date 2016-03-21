История общежития № 1 БГУ в Минске в рассказах кандидата исторических наук Михаила Филистовича

Место, где мы родились, школа, где получали образование, скверик, куда ходили на первое свидание. Родной город полон наших воспоминаний. Для Михаила Николаевича Филистовича первое общежитие Белорусского государственного университета на улице Свердлова будет всегда молодым.

С 1959 по 1963 годы для талантливого студента-филолога оно стало вторым домом, началом творчества и временем любви – одной и навсегда. Сегодня кандидат исторических наук, государственный служащий, в прошлом – начальник пресс-службы Комитета государственного контроля Республики Беларусь, как сейчас помнит, когда приехал из Молодечно поступать в главный вуз страны.

Кстати, раньше филологический факультет включал в себя три отделения: журналистики, русского языка и литературы (здесь учились в основном минчане) и белорусского языка и литературы (тут в большинстве своем получали образование жители деревень).

Главный вход в общежитие в 60-е был практически все время закрыт, студенты заходили в здание через двор.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Конечно, такого пропускного пункта не было, в любое время, никто никому не отчитывался, никто ни от кого не закрывал двери. В 1961 году заслуженный фронтовик, Герой Советского Союза, генерал Кирсанов стал проректором по административно-хозяйственной части. И по армейскому порядку тут был установлен КПП, были заведены соответствующие папки с алфавитным списком проживающих, но штатных вахтеров не было, был установлен график, по которому мы дежурили. Филологи – люди, склонные к юмору. Эти документы были кладезями острословов. В алфавитном списке у многих были дописаны рядом даже иногда нелестные эпитеты.

Раньше на этой улице гремели трамваи. А здание, где жила будущая культурная элита города, почти не изменилось. Только на пятом этаже вместо чердачного помещения обустроили комфортные комнаты.

А вот интерьеры совсем иные. Вестибюль был скромный, стоял теннисный стол, где по вечерам играли студенты. По праздникам здесь всегда было шумно, устраивали танцы, слушали модные пластинки. Отлично играл на гитаре будущий известный тележурналист Александр Радуцкий, давал джазу начинающий тогда журналист Александр Китаев.

Умели ценить время и чувствовать вкус жизни, учиться и отдыхать. Народ был творческий, жили на одной дружной волне, многие выпускники стали звездами белорусской печати и науки.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

В 1961 году после космического запуска Гагарина, потом еще космонавтов, я был на каникулах в Молодечно и написал рассказик «У меня космическое имя». Наугад послал в республиканское радио. Приехал сюда после каникул, посмотрел в свою ячейку, а там было приглашение на радио сотрудничать. Вот так я с 3 по 5 курсы был внештатным корреспондентом республиканского радио, меня обучили пользоваться репортером, я много ездил.

В этих стенах было написано немало хороших статей, стихов, рассказов. Студенты с первых курсов искали работу, становились сотрудниками редакций. Активно печатались в газетах «Знамя юности», «Чырвоная змена», журналах «Маладосць» и «Полымя», выступали на радио и получали гонорары. Народ был увлеченный, среди филологов даже ходила поговорка: «кинь палкой – попадешь в поэта!»

Михаил Николаевич признается, что среди журналистов всегда был дух соперничества, который только стимулировал развитие. А жили одной семьей, отправлялись на лыжню в Ратомку, ездили собирать картошку по осени. В этих обновленных коридорах всплывают яркие кадры из памяти.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Знаменитая гвардейская комната. Правда, она теперь не гвардейская, потому что ее разбили на три отдельных комнаты, бытовой отсек, а тогда тех стен не было, жили здесь будущие журналисты-первокурсники, они после армии были, поэтому комнату назвали гвардейской. В числе жильцов этой комнаты был известный будущий писатель Анатолий Кудровец (это мой однокурсник), будущий собкорр «Известий» Михаил Шиманский. Многие ребята после армии даже хранили армейскую форму.

О плите и холодильнике в былой Гвардейской и мечтать не могли. Общежитие делилось на женскую и мужскую части, две кухни были в обоих концах коридора. Понятно, девушки у себя готовили, а парни ленились. Ситуацию спасала немецкая закусочная-автомат, которая находилась по соседству. Ребята там и завтракали, и обедали. Холодильником было пространство между стеклами в окнах. Оно набивалось до отказу после новогодних праздников, когда сельские ребята привозили с собой колядные колбасы и другие угощения.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Угощал меня сожитель по комнате, ныне профессор Владимир Мархель, хороший поэт. Были в конце коридора общие умывальники и общие туалеты. Вот весь быт, который был в то время. Но никто не жаловался, потому что дома у многих было не лучше.

Раньше в жилых комнатах обязательно были антресоли, и литераторы никогда не боялись, уезжая на каникулы, складывать в них свои вещи. Там Михаил Филистович оставлял свой чемодан с костюмами для интервью и для выступлений в ансамбле «Крыжачок».

Существенно изменилась планировка на третьем этаже. Когда-то на месте этих трех помещений была одна небольшая ленкомната, где студенты обожали собираться по вечерам. Листали газеты, смотрели телевизор. Парни с нетерпением ждали хоккейные матчи с участием сборных Чехословакии и Советского Союза. Эмоции зашкаливали, болели всем общежитием.

Ленкомната стала местом проведения студенческих свадеб.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

К нам приходили очень многие гости, которые жили в городе, минчане. Моя однокурсница поэтесса Вера Верба (фамилия Маркова) стала известна уже на первом курсе после публикации ее стихотворения, ставшее известной песней «У субботу Янка ехаў ля ракі». Приходила к своим подругам Жанна Касперович, (по мужу Допкюнас), родственница Янки Купалы, в последствии бессменный директор музея имени Янки Купалы. Наведывался Барадулин, который очень настойчиво ухаживал за студенткой, которая потом согласилась быть его женой. Некоторые произведения становились устным творчеством и передавались из поколения.

Среди студентов были дружелюбные парни из Польши и Канады. Так, отправляясь летом на каникулы, канадец раздавал своим однокурсникам заграничный гардероб. У столичных денди радости не было предела.

Заходили в гости и кубинцы. Дело в том, что факультетские барышни славились своей красотой и эрудицией на весь университет, поэтому друзей и поклонников у них было много. На этом фото кубинцы помогают девушкам на субботнике.

Со своей женой Михаил Николаевич познакомился еще до университета, а судьба сложилась так, что они стали соседями в общежитии.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Здесь я не вижу двери по соседству, а тогда здесь была комната смежная, в которой жила моя будущая супруга. Она училась на год моложе. Теперь это 311-я, тогда была 316-я комната. В ней я жил пятикурсником, заканчивал университет. Жил с напарником, третьекурсником Иваном Саченко – родным братом писателя Бориса Саченко, будущим профессором, руководителем факультета журналистики. Иван Саченко студентом женился на моей однокурснице Ларисе Петровской, она уже заканчивала университет под фамилией Саченко.

С первым весенним солнцем студенты спешили на крышу общежития принимать солнечные ванны. Из окон звучал модный тогда Робертино Лоретти. Во дворике по вечерам играли в волейбол. По ночам возвращались со свиданий и писали тексты. Прекрасное было время, без потрясений, но все же один случай попал тогда на страницы столичной прессы.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Было только одно ЧП – с братом Ивана Мележа Ростиславом. У него был талант художника, он мог рисовать билеты на стадион «Динамо», по этим билетам умудрялись ходить на футбольные матчи.

После учебы Михаил Иванович по распределению попал в Вилейский район, где пять лет отработал директором сельской школы, а затем вернулся в Минск.

У каждого времени – свое поколение. Столько авто тогда не было, машина была только у ректора. Тогда жизнь была скромной, но более душевной и счастливой. В послевоенной столице царил дух Возрождения, надежды на светлое будущее.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Здесь царило больше дружелюбие, больше было коллективизма. Не знали тогда компьютеров, которые разъединяют, Интернета и так далее. Если кто-то очень поздно возвращался со свидания или по какой-то другой причине, то, чтобы не светиться на главном входе, открывали окно, туда через кухню, и на свой этаж.

Давайте вместе вспоминать Минск XX века. Если вам есть, чем поделиться, пишите и звоните нам, как Михаил Николаевич, и ваш рассказ о родном дворе, школе или предприятии станет новым сюжетом в программе «Минск и минчане» на СТВ.