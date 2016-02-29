История Минска: загадки названия и места для дальнейшего изучения города

«В год 1067 Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в сильную стужу. И подошли к Минску, и минчане затворились в городе. Братья же взяли Минск, перебили всех мужчин, а женщин и детей захватили с собой как военную добычу и пошли к Немиге, и Всеслав пошел к ним на встречу. Они встретились на Немиге 3 марта , и был снег великий, и войска пошли друг на друга, и был бой жестокий, и много людей пало».

Так впервые упоминается Минск в «Повести временных лет». И поэтому 3 марта 1067 года – день рождения города, который не отмечают. Ведь рядом с этой датой в летописи описаны кровавые события разрушения древнего города. А поздравлять Минск решено традиционно – осенью.

Как не известно точное время основания нашей столицы (раз на город пошли с войной, значит, он уже некоторое время существовал), загадка местоположения колыбели древнего Минска до сих пор не дает ученым покоя.

Сегодня существует две версии. Первая утверждает, что летописный Минск располагался за пределами современного города и стоял на речке Менке, маленьком притоке Птичи. На ней около деревни Городище сохранились остатки мощных земляных укреплений. Так, войско Ярославичей подошло к Менску, захватило его и отправилось на Немигу, где располагался одноименный детинец – город, на который позднее было перенесено название Менск. Эта версия является наиболее правдоподобной, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Согласно другой точке зрения, Минск был основан примерно в 1063 году изначально на нынешнем месте и никуда не переносился.

Существует также предположение, что имя городу могла дать река Немига, название которой в древности произносилось как «Менига».

Загадка № 2 связана с самим названием города. Менеск, Меньск, Менск. Суффикс «ск» был характерен для тех городов, которые возникали на реках. Полоцк – на речке Полота, Слуцк – на речке Случье, Клецк – на речке Клечь. Минск же стоял на Свислочи в устье Немиги.

И тут возникает целый список предположений. Здесь и легендарный богатырь Менеск, и рыба менек семейства тресковых, и расположение города на перекрестке дорог, где всегда было много менял, и другие версии.

Сегодня историки разделились на группы. Самая многочисленная – та, что не может отдать предпочтение ни одной из версий. Ведь все доказательства каждой – лишь логические. Но доподлинно известно: поселение на территории современного Минска существовало задолго до его упоминания в повести временных лет. Археологи подтверждают, что поселения людей находились здесь 15 тысяч лет назад, то есть в эпоху мезолита. В разное время в результате раскопок в центральной части города были найдены орудия труда неолита, каменного, бронзового, железного веков. На территории Минска сохранилось множество остатков погребальных курганов, датированных второй половиной первого тысячелетия.

Но проделанная работа сегодня – лишь начало пути. Чтобы приблизиться к разгадке тайны, нужно провести серьезные археологические изыскания в первую очередь в районе проспекта Победителей. Перекрыть магистраль, исследовать малоизвестные части летописного города. Ведь пока изучена лишь восточная – та, что примыкает к станции метро «Немига». Остается надеяться, что в будущем историки смогут открыть новые факты в истории столицы.