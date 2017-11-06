Исторический залп крейсера «Аврора»: на Августовском канале вспоминают события, положившие начало Октябрьской революции

Новости Беларуси. Крейсер «Аврора» дал залп на Августовском канале. Импровизированный корабль в точности повторил исторический выстрел, который 100 лет назад положил начало Октябрьской революции.
В память об этом событии в Гродненском районе проходит международный туристический марафон «Школа выживания». Сборные команды из Беларуси и Украины должны выполнить партийное задание под названием «100 километров, 100 препятствий, 50 часов без сна». Под руководством революционного комиссара участники преодолевают сотни километров по пересеченной местности. Навыки выживания, умение ориентироваться в полевых условиях и вести себя в экстремальных ситуациях – все это пригодится туристам.