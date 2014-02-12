Новости Беларуси. Исследование свойств магнитов принесли международное признание смиловичском школьникам. На днях юные физики Червенского района вернулись из Москвы с дипломами второй степени.

Всего на международной конференции было представлено две сотни исследовательских работ.

Смиловичские ученики – традиционно призеры и победители областных и республиканка форумов по физике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Макара, ученик СШ № 1 г.п. Смиловичи Червенского района:

Мы заметили очень много разных особенностей магнитов. У нас много в лаборантской магнитов хранится, они перемагничиваются. Мы решили исследовать их свойства. Нашли что-то интересное.

Сначала попали на район, потом на области выиграли.

Егор Дорофеев, ученик СШ № 1 г.п. Смиловичи Червенского района:

Физика влияет практически на все. Я ее выбрал, потому что мне даже нравятся просто естественные науки. А физика – одна из самых лучших.

Анатолий Шабусов, учитель физики СШ № 1 г.п. Смиловичи Червенского района:

Есть у нас три аспекта, которые влияют на хорошую работу. Первое, конечно, самое главное – это дети. Например, турниры физиков. Если бы дети за мной не бегали и не говорили, что им это нравится, если бы у них не горели глаза, если бы они не стремились побеждать, конечно, турниров бы не было. Ради детей это и делается.

Второе – это то, что нас поддерживают. Нам оказывают доверие, всегда во всем помогают.

Третий, самый главный аспект – это интересно не только детям, но и мне.