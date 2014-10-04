Прямой эфир

Исполняющий обязанности главного инженера «Минскэнерго» рассказал о подготовке к отопительному сезону

04 октября 2014 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За окном октябрь, а значит осень окончательно вступила в свои права. Считанные дни остаются и до начала отопительного сезона. К нему, кстати, столица уже готова. Как нас будут согревать в этом году, рассказал Юрий Матылицкий, исполняющий обязанности главного инженера предприятия «Минскэнерго».

Рейтинг по Европе за прошлый год: самая дорогая электроэнергия в Дании, Германии и на Кипре. Везде, конечно, разные причины высокой стоимости.

Белорусы много платят за электроэнергию? Или грех жаловаться? Из чего складывается ее стоимость?

А что такое «Зеленая энергетика»? И какими альтернативными  источниками энергии пользуются в Беларуси? И что собой представляет программа энергосбережения?

Ответы на эти и другие вопросы по теме в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!  

 

# общество # Отопительный сезон # Юрий Матылицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Каток у Дворца спорта в Минске начал работу
04 октября 2014 14:28

Каток у Дворца спорта в Минске начал работу

На сезонной ярмарке у Дворца спорта 4 октября свою продукцию предлагают предприятия и фермеры Витебщины
04 октября 2014 14:25

На сезонной ярмарке у Дворца спорта 4 октября свою продукцию предлагают предприятия и фермеры Витебщины

Минск практически на 100% готов к осенне-зимнему периоду
04 октября 2014 14:22

Минск практически на 100% готов к осенне-зимнему периоду