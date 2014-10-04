Исполняющий обязанности главного инженера «Минскэнерго» рассказал о подготовке к отопительному сезону

Новости Беларуси. За окном октябрь, а значит осень окончательно вступила в свои права. Считанные дни остаются и до начала отопительного сезона. К нему, кстати, столица уже готова. Как нас будут согревать в этом году, рассказал Юрий Матылицкий, исполняющий обязанности главного инженера предприятия «Минскэнерго».

Рейтинг по Европе за прошлый год: самая дорогая электроэнергия в Дании, Германии и на Кипре. Везде, конечно, разные причины высокой стоимости.

Белорусы много платят за электроэнергию? Или грех жаловаться? Из чего складывается ее стоимость?

А что такое «Зеленая энергетика»? И какими альтернативными источниками энергии пользуются в Беларуси? И что собой представляет программа энергосбережения?