Ищем работу: в Минске открылись новые вакансии в торговле и IT-технологиях

Новости Беларуси. Новые рабочие места в Минске создаются в сферах торговли и IT-технологий. За первое полугодие в столице соответствующее задание удалось перевыполнить. Свежие вакансии заполнены уже на 80 процентов.

Всего за 2016 год в городе создано 20 700 новых рабочих мест.

Специалисты отмечают, сейчас на рынке труда – здоровая конкуренция за рабочие места. В городе готовы помочь каждому, кто озадачен трудоустройством.

К тому же, в 2016 году на содействие занятости из бюджета города выделили в два раза больше денежных средств.

К слову, предприниматели, которые сегодня создают новые рабочие места, претендуют на льготное кредитование, снижение арендной платы, получение субсидий на участие в выставках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

В Минске активно создаются новые предприятия. Этому способствуют и возможности снижения арендной платы. Мы в последнее время даже на комиссии по городской аренде рассматриваем такую возможность для предприятий и давно созданных, и действующих. Это ведь, в дальнейшем, и продажа отечественных товаров, и создание рабочих мест.