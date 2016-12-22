Ирина Махнач, астролог: Год Петуха – год победителей! Он подаст вам голос и вы скажете: «Да! Всё будет хорошо!»

Надо ли понимать, что надо принимать повадки или поведение петушка?

Ирина Махнач, астролог:

Для меня этот год – один из самых интересных тотемов из всего этого 12-летнего цикла – петушок. Я вообще считаю, что это – особенное животное.

Самая важная особенность Петуха – это же наш природный будильник. Он всегда сопровождает солнце. Вся деревня просыпалась под звон петуха. Это одно из самых голосистых животных. И голос в этом году играет главную роль.

Очень важно: что мы будем говорить, как мы будем говорить, с какой мы силой будем говорить и кому мы будем говорить.

Пробуждение – самое важное качество петуха, и то, что его от всех отличает. Пробуждение, прежде всего, связано с солнцем, он пробуждает нашу солнечную природу. А это наша духовная природа. Хотелось бы, чтобы человек, наконец, понял: не только пища, не только наше тело главное. Но в человеке есть ещё самое сокрайное звено, скажем так, зерно, – это наш дух. А духа даёт нам право выбора. Потому очень важно, чтобы человек в этом году думал своей головой. Ни в коем случае никому не доверял.

Смотрите, он же лидер по своей натуре: он идёт, а все курочки за ним.

Очень важно, чтобы в этом году мы настроились на эту самостоятельность, эту яркость, это огненное начало. Настроиться на это солнечное позитивное начало. И от этого очень многое будет зависит.

Люди, которые будут «плакаться» в этом году, – уж точно проиграют. Люди, которые будут занимать пассивную позицию, – уж точно будут уязвимы.

Поэтому Петух нам говорит: «прокукарекал» и вот это духовное: «А почему я не могу справиться? Почему у меня нет сил? Я же человек, я же творец своей Судьбы!»

В этом году, а всегда этот Восточный, так называемый календарь, наступает с первого новолуния Водолея, а в этом году он наступает 28 января. Так что у нас есть хороший период «задобрить» это животное, настроиться, а может быть, за его повадками понаблюдать.

Мы всегда настроены на то, «как отмечать», то есть на Будущее. Но мы не понимаем, что, прежде чем открыть дверь в Будущее, надо ж убрать там за собой всегда.

Всегда надо оставить в Прошлом тот груз переживаний, сомнений, груз наших ошибок, обид и т.д. я бы рекомендовала использовать это переходное время для того, чтобы сделать какую-то переоценку.

Подготовиться, подойти к этой двери и открыть эту ручку.

Этот год тяжёловатый: многое случалось как в жизни людей, так и в мире, что-то происходило не совсем приятное. Сравнительный анализ: какой этот был год и чем он будет сравнительно отличаться от следующего.

Ирина Махнач, астролог:

Немножко неправильный подход. Потому что мы ничего не делаем, а просто ждём Года: «Когда же он придёт? Вот Год Обезьяны был плохим, может, Год Петуха будет лучше...» А потом не Петух, но может быть Собака будет лучше? Важно понимать, что нет такого «плохой год». Важно, чтобы мы поняли, что всё внутри нас.

Сложное время – это просто сложнее задачи. Петух – он непростые задачи нам преподносит, но вот в том то и интерес. Когда человек верит в теорию и когда человек умеет решать, ему чем сложнее... Он как пловец, чем сложнее барьеры, тем сложнее победы.

Этот год – победителей. Если вы хотите, чтобы в этом году было позитивное, хорошее время, – настройтесь на динамику.

Не нужно ни на что надеяться. Надейтесь на себя. Каждый человек несёт в себе эту духовную природу. В этом году все вот эти зёрнышки очень важны. Это зерно – тот дух, который каждый несёт в себе. Мы сильные, всё в наших руках.

Пускай в этом году Петушок подаст вам голос и вы в ответ ему скажете: «Да! Всё будет хорошо!»

Не упустите возможность: создавайте семьи, потому что в этом году это прекрасно, признавайтесь в любви, говорите это слово, и пускай ваш голос будет очень позитивным.