Ирина и Андрей Белогривые - победители фотоконкурса в марте!

Новости Минска. Очередной фотоконкурс на сайте телеканала СТВ вновь подошел к концу. И мы рады представить вам новых победителей!

Эта красивая история любви началась 7 лет назад в День всех влюбленных. Именно эта дата, по словам Ирины и Андрея Белогривых, лучшей пары марта фотоконкурса СТВ, приобрела для влюбленных особое значение.

Ирина и Андрей Белогривые, победители фотоконкурса:

Мы познакомились, когда работали вместе, мы вместе работали в одном ресторане, как-то так завязалось. Обменялись телефонами и все закрутилось. Мы начали встречаться на 3 курсе, все в суете, в работе, в учебе. Пригласил я Ирину сходить на концерт.

С этого концерта музыка в душе счастливой пары не замолкает ни на минуту. Совсем недавно пара отметила 5-летие со дня свадьбы.

Ирина и Андрей Белогривые, победители фотоконкурса:

Долго решали, какую дату выбрать, нам повезло: 25 апреля был очень солнечный день, было очень тепло, свадьба прошла хорошо.

Но сразу после торжества Андрей ушел служить в армию. По словам Ирины, это была настоящая проверка чувств друг к другу. Но небольшая разлука вовсе не затмила солнце! Теперь счастливую пару греет свое маленькое солнышко: дочка Вера.

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

Кстати, семья Белогривых стала победителем сразу в 2х номинациях нашего фотоконкурса: «Лучшая пара месяца» и «Лучшее свадебное фото»!

Ирина и Андрей Белогривые, победители фотоконкурса:

На протяжении полугода на сайт телеканала СТВ посылала различные фотографии, мне позвонили, оказалось, наша фотография в этом месяце оказалась в лидерах, я очень рада, я люблю все, что связано с фотографией, где-то поучаствовать.

Мы же поздравили наших победителей и вручили лучшей паре марта специальные призы от телеканала СТВ, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

Вы тоже можете стать героем нашего сюжета! Заходите на наш сайт и делитесь самыми яркими фотографиями и впечатлениями. И вам непременно улыбнется удача.