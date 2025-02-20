Инвестиционную деятельность региона обсудили на заседании в Витебском облисполкоме
Итоги инвестиционной деятельности в Витебской области подвели в облисполкоме. Участие в заседании принял председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. По итогам 2024 года северный регион занимает второе место в республике по социально-экономическому развитию, уступая только столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024-м реализовано 13 инвестпроектов. Это, безусловно, заметный вклад в развитие региона, но относительно небольшой в масштабах страны. Поэтому на заседании речь шла в том числе и о том, по каким направлениям можно активизировать работу. В реализации инвестиционной деятельности необходимо проявлять больше инициативы и дисциплины.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не хватает в какой-то степени инициативы, дисциплины в реализации этих проектов, индивидуального подхода, контроля со стороны управленцев, руководителей местных органов власти. Конечно, возможности разные у разных районов, но и потенциал тоже сегодня имеется.
Положительная тенденция определяет и вектор развития на будущее. В инвестиционный портфель Витебской области на 2025 год включено более сотни производственных и 140 инфраструктурных проектов.
Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Очень важно, что растут качественные параметры этих инвестиций. В основном мы вкладываем в машинное оборудование. Это говорит о качественных характеристиках. Больше наши предприятия стали вкладывать из собственных средств развития региона и своих предприятий. Также хочется отметить, что положительная динамика есть по ряду районов. 17 регионами области выполнен данный показатель за 2024 год.
О ключевых достижениях региона и Беларуси разговор продолжился и по окончании заседания. В менее официальной обстановке Игорь Сергеенко пообщался с учащимися и педагогами Витебской академии ветеринарной медицины. Ход встрече задавали сами студенты. Их вопросы формировали повестку мероприятия. Обозначены были и недоработки, исправить которые как раз под силу молодежи.