Инвестиционную деятельность региона обсудили на заседании в Витебском облисполкоме

Итоги инвестиционной деятельности в Витебской области подвели в облисполкоме. Участие в заседании принял председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. По итогам 2024 года северный регион занимает второе место в республике по социально-экономическому развитию, уступая только столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м реализовано 13 инвестпроектов. Это, безусловно, заметный вклад в развитие региона, но относительно небольшой в масштабах страны. Поэтому на заседании речь шла в том числе и о том, по каким направлениям можно активизировать работу. В реализации инвестиционной деятельности необходимо проявлять больше инициативы и дисциплины.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не хватает в какой-то степени инициативы, дисциплины в реализации этих проектов, индивидуального подхода, контроля со стороны управленцев, руководителей местных органов власти. Конечно, возможности разные у разных районов, но и потенциал тоже сегодня имеется. Положительная тенденция определяет и вектор развития на будущее. В инвестиционный портфель Витебской области на 2025 год включено более сотни производственных и 140 инфраструктурных проектов.