Интернет-портал sb.bу издательского дома «Беларусь сегодня» зарегистрировали как первое сетевое издание

Новости Беларуси. Теперь – официально. В Министерстве информации 13 декабря зарегистрировали первое сетевое издание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал портал издательского дома «Беларусь сегодня» – sb.bу.

Сайт уже давно вышел за рамки электронной версии газеты. Кроме статей и фотографий, посетителям доступны видеоматериалы и даже стримы – прямые трансляции с места событий. Такой контент ежедневно привлекает до 150 тысяч читателей.

Иван Синичкин, главный редактор портала sb.by:

Сегодня у редакции существует свое интернет-телевидение, которое мультимедийно дополняет различные материалы на сайте. Ведется работа в социальных сетях, аудитория которых уже более 60 тысяч подписчиков.

Напомним, поправки в закон о СМИ вступили в силу 1 декабря. Для интернет-издания регистрация в качестве сетевого является добровольной. Но журналистов она наделяет правами и обязанностями традиционных СМИ.