Интересные факты о Минске: площадь Независимости

Новости Беларуси. Накануне 950-летия Минска корреспонденты «Столичных подробностей» расскажут о самых знаковых объектах, которые изменили облик столицы. Первый большой репортаж – о площади Независимости. Эти кадры кинохроники видел весь мир: 1944 год, 3 июля, нацистская свастика падает с Дома правительства Беларуси. Место съемки – площадь Ленина, ныне площадь Независимости, с этого момента стала настоящим символом свободы.

Григорий Азаренок, СТВ:

Пройдя по площади Независимости, можно прочитать своеобразную архитектурную летопись нашей страны. О начале века расскажет знаменитый Красный костел Симона и Елены. Становление нового государства – это здание Мингорисполкома и, конечно же, архитектурный ансамбль Дома правительства. Здесь также находятся лучшие вузы страны – педагогический и БГУ. Конец века и научно-техническая революция загудели эхом подземных поездов, и здесь появляется здание Управления столичного метро. XXI век сохранил архитектурный облик площади и дал ей новое дыхание. Здесь появляется самый крупный подземный торговый центр Беларуси.

Все дороги сошлись здесь в 1933 году, когда было решено построить Дом правительства. Дальше были и парады, и демонстрации, и годы оккупации, и мирное строительство. История до сих пор дышит в этом месте.

Владимир Воложинский, ведущий научный сотрудник ГУ «Музей истории города:

Когда проводился ремонт Дома правительства несколько лет назад, на чердаке здания удалось обнаружить некоторые артефакты, которые относятся к концу войны. Документы немецкие, консервные банки, пачки сигарет, спичечные коробки, бутылки.

Это место стало судьбоносным и для Майи Борисовны. В далеких 1950-х она поступила в тогда еще Педагогический институт имени Горького. Можно сказать, отсюда началась ее дорога в жизнь.

Майя Сергеева:

Вот этой пристройки не было, Появились первые вот такие красивые дома возле нашего института, в разрушенном почти городе. Пятиэтажки красивые, в едином архитектурном стиле. Каждое здание отличалось какой-то деталью. Это было главное место, где проводили выходные.

Площадь можно вносить в книгу рекордов Гиннеса по количеству предложений по ее реконструкции. Последний раз этим занимался Михаил Львович 10 лет назад. По его проектам были реконструированы и педагогический институт, и Мингорисполком. А так же создан подземный торговый центр почти в 100 тысяч квадратных метров с огромным паркингом на 500 машин. Подземный город, где можно просто приятно провести время.

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Если посмотреть, то вся эта площадь – это эксплуатируемая кровля. Примеров таких. Примеров таких в Минске и вообще в мире было очень мало. Но, тем не менее, тут все получилось, и никаких ни протечек особых, ничего нет.