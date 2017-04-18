Колесо с 8 спицами, обрамленное рушниками: символ единения белорусов появится на берегу Свислочи

Новости Беларуси. Столичные зодчие завершили работу над проектом памятника, символизирующего единение всех белорусов мира. Его установят на набережной Свислочи в дни торжеств по случаю 950-летия Минска. Композиция представляет собой колесо, в котором 8 спиц, обрамленное рушником. В качестве постамента – символический камень. Авторы идеи поясняют: изображение колеса в памятнике – исторический акцент. Эта форма встречается во многих археологических находках. Поэтому по замыслу архитекторов оно будет символизировать единение белорусов, независимо от места их проживания. К слову, надписи на обратной стороне ручника – на языках государств, где есть наши диаспоры. Неслучаен и выбор места для памятника.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:

Это – колыбель Минска, это слияние и первое самое городище находилось здесь

Удивительно то, что такая символика начала столицы и, собственно, знак, который бы олицетворял белорусов всего мира. Я думаю, что это прямо уместно здесь.

Александр Финский, доцент кафедры скульптуры БГАИ:

Мы хотим выйти на место, посмотреть. Сделать такой макет и глянуть. В этом месте, пространстве очень много точек обзора, и очень важно, чтобы оно со всех точек работало.