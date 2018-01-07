Интерактивное представление с участием обученных собак устроили в Минске для детей с особенностями здоровья

Новости Беларуси. Эмоциональные помощники. Интерактивное представление с участием специально обученных собак устроили в Минске для детей с особенностями психического здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это довольна популярная методика в мире. В нашей стране она только получает распространение.

4-летняя Прасковья и 5-летняя Фрося гладят цвергшнауцера не впервые. Уже 3 месяца девочки занимаются в необычном кружке канис-терапии. В переводе с латыни «канис» – «собака».

Питомец выступает в роли живого тренажера для малыша: развивает моторику, интеллект, помогает справляться со стрессом и детскими фобиями. А еще – бороться с недугами: Прасковья родилась с синдромом Дауна, и такое общение идет ее здоровью только на пользу.

Анжелика Татур, мама Прасковьи и Ефросиньи:

Во-первых, координация движений улучшается у ребенка, во-вторых, развитие идет в большой плюс: речь становится лучше, и девочки научились считать – особенно девочка с особенностями, – и говорить начала она у нас – слава Богу.

Четвероногие терапевты работают с детьми в интерактивной форме: сеансы могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Занятия проводятся бесплатно: проект развивают волонтеры, общество Красного Креста и неравнодушные к детскому горю белорусы.

Юлия Алтунюва, руководитель инициативной группы:

У нас и с синдромом Дауна, и ДЦП, атуизм. Не каждый волонтер может себе позволить приехать на занятия среди недели, в рабочее время, и в связи с этим нас очень мало.

В Рождество Герда, Моззи и Белла примерили на себя новые роли – артистов сцены. Ученые собаки с поставленной задачей справились на «отлично»: терапия стала лейтмотивом праздничной игровой программы.

Юлия Алтунюва:

Видно было, что те ребята, которые на первых минутах сидели на втором ряду, перебрались поближе, и у них уже появился интерес погладить собаку, а в конце и покормить ее с ладошки.

На всю страну сегодня приходится 10 собак и 7 волонтеров. Скромные цифры объясняются строгим отбором: чтобы стать дипломированным специалистом, собака должна сдать экзамен по послушанию и самодисциплине. На практике лишь 1 питомец из 5 проходит тест и получает сертификат. Волонтеру Павлу повезло: его пес оказался отличником.

Павел Сквочевский, волонтер инициативной группы:

В интернете увидел объявление, что проходил набор на тестирование собак-терапевтов. У меня собака подходила по темпераменту. Вот, думаю пойду попробую. Собака с первого раза сдала все тесты. Так мы и попали.