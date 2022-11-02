Инновации и новинки стоматологии! Международный форум проходит в Минске

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

В нашем университете обучаются более 1 000 студентов стоматологического профиля, 660 студентов – это наши отечественные студенты, белорусы, и более 300 – иностранные специалисты более чем из 50 стран. Все эти студенты, конечно же, на протяжении всей этой недели, в зависимости от секций, от своих занятий, будут проходить дополнительную подготовку в рамках этого стоматологического форума. Я знаю, делегированы еще преподаватели и студенты из Витебского государственного медицинского университета, у которых тоже есть возможность познакомиться с этими инновациями, новинками стоматологии в нашей стране.