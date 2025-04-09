Резерв баскетбольного «Минска» победно завершил регулярный чемпионат

Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» на мажорной ноте завершили выступление в регулярном чемпионате Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче первого этапа подопечные Дмитрия Колтунова второй раз за два дня обыграли в Саратове сверстников из местного «Автодора». На большой перерыв наши парни уходили с преимуществом в 11 очков. А затем свои лидерские позиции только укрепляли. Как итог уверенная виктория со счетом 90:68.

Самым результативным в составе отечественной дружины стал Давид Мукете, в его активе 22 балла. Минчане заняли седьмое место и продолжат выступление в четвертьфинале. Серии плей-офф стартуют 17 апреля.