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Резерв баскетбольного «Минска» победно завершил регулярный чемпионат

09 апреля 2025 18:40
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Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» на мажорной ноте завершили выступление в регулярном чемпионате Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче первого этапа подопечные Дмитрия Колтунова второй раз за два дня обыграли в Саратове сверстников из местного «Автодора». На большой перерыв наши парни уходили с преимуществом в 11 очков. А затем свои лидерские позиции только укрепляли. Как итог уверенная виктория со счетом 90:68. 

Самым результативным в составе отечественной дружины стал Давид Мукете, в его активе 22 балла. Минчане заняли седьмое место и продолжат выступление в четвертьфинале. Серии плей-офф стартуют 17 апреля.

# Баскетбол

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