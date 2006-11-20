Индийский мальчик стал лауреатом Международной детской премии мира

Четырнадцатилетний Ом Пракаш получил награду за свою работу по противодействию рабскому труду детей.Мальчик выступает за то, чтобы всем индийским детям выдавали свидетельства о рождении. По его словам, государственная регистрация помогает предотвратить похищения, рабский труд, принуждение к вступлению в брак, а также использования детей в качестве солдат. Премию в размере 100 тысяч долларов Пракашу вручил бывший президент ЮАР Федерик де Клерк на торжественной церемонии в Гааге.