Прямой эфир

Имя на страницах энциклопедии «Лучшие люди СНГ»: родитель-воспитатель Маргарита Кундикова о семейном воспитании и материнской любви

21 марта 2016 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Она с большим трепетом относится к каждому из них. Через заботливые руки Маргариты Владимировны прошло  уже 43 ребенка. «Женщина года» –2011,«Человек года–2012» и ее имя на страницах энциклопедии «Лучшие люди СНГ». Она – родитель-воспитатель.

Сейчас в семье Кундиковых воспитываются 13 приемных детей. Самому младшему – 7, старшему – 16. Родных детей у Маргариты Владимировны и Сергея Алексеевича – четверо.

Один из сыновей, кстати, женился на воспитаннице родителей. И вместе  с супругой они тоже стали мамой и папой для приемных деток.

Многие скажут: попробуй воспитать стольких ребят должны образом. Но успехи детей говорят сами за себя: дочь Оксана – студентка ветеринарной академии, Мария – будущий педагог, Михаил  – работает в США, сын Егор – специалист в комитете судебных экспертиз.

Каждый день такой большой семьи расписан по минутам: подъем рано утром, обязательно зарядка, завтрак, сборы в школу, уроки, уборка, дела по дому, а вечером – семейный совет. Собираются вместе, всей семьей мечтают, обсуждают, и дают друг другу советы.

Сегодня каждый этот ребенок благодарен своим родителям за все : за тепло в доме и  семейный уют, за крепкое плечо папы, за доброе сердце мамы, а главное за их бесконечную и преданную любовь к ним.

# общество # Фотофакт # Воспитание детей # Маргарита Кундикова

Другие новости рубрики

Все новости
Февральские жировки белорусы смогут оплатить до 5 апреля
21 марта 2016 07:49

Февральские жировки белорусы смогут оплатить до 5 апреля

Процесс приватизации государственного жилищного фонда заканчивается 1 июля 2016 года
21 марта 2016 07:21

Процесс приватизации государственного жилищного фонда заканчивается 1 июля 2016 года

С 21 марта вводится ограничение для движения большегрузов по некоторым участкам дорог Беларуси
21 марта 2016 06:23

С 21 марта вводится ограничение для движения большегрузов по некоторым участкам дорог Беларуси