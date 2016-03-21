С 21 марта вводится ограничение для движения большегрузов по некоторым участкам дорог Беларуси

Новости Беларуси. Владельцам большегрузов придется искать новые маршруты по дорогам Беларуси. С 21 марта вводится ограничение для движения по некоторым участкам для машин с нагрузкой от шести тонн на одиночную ось.

Такие меры специалисты объясняют тем, что весной дорожное покрытие переувлажняется и становится уязвимым перед тяжёлым транспортом.

Перечень дорог сократился. В этом году ограничения не коснутся более 4-х тысяч километров магистралей, а также платных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.