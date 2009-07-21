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Имена белорусов, погибших в фашистском плену, появятся в Интернете

21 июля 2009 17:06
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С такой инициативой выступил Комитет госбезопасности.

Виртуальная инициатива Комитета госбезопасности Беларуси и немецких исследователей уже успела стать исторической во всех смыслах. Попытка объединить в единую компьютерную базу архивные данные из белорусских, российских, украинских и немецких архивов беспрецедентна.

Это новый шаг в современной исторической науке. На сайте уже разместили информацию о десятках тысяч военнопленных. А исследователям удалось установить места гибели и захоронения более двух сотен военнослужащих. Их родственники впервые за шестьдесят пять лет смогли узнать о судьбе своих близких. 

# общество # Интернет # Фашизм

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