Имена белорусов, погибших в фашистском плену, появятся в Интернете

С такой инициативой выступил Комитет госбезопасности.

Виртуальная инициатива Комитета госбезопасности Беларуси и немецких исследователей уже успела стать исторической во всех смыслах. Попытка объединить в единую компьютерную базу архивные данные из белорусских, российских, украинских и немецких архивов беспрецедентна.

Это новый шаг в современной исторической науке. На сайте уже разместили информацию о десятках тысяч военнопленных. А исследователям удалось установить места гибели и захоронения более двух сотен военнослужащих. Их родственники впервые за шестьдесят пять лет смогли узнать о судьбе своих близких.