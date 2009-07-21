Милиция призывает запретить «спайс»

С конца прошлого года на рынке Беларуси, в том числе города Минска, получают распространение травяные курительные смеси (миксы) с различными логотипами (СМОК, ЧИЛИН, СПАЙС, ПУЛЬС, ДЖА РАШ, ДЖИН и др.), в целом также именуемые как «спайс».

Эти курительные смеси пропагандируются распространителями как безвредный вид табачных изделий успокоительного и антистрессового воздействия, причем акцентируется внимание на том, что сама смесь производится по неким тайным и древним рецептам, а ингредиенты, входящие в ее состав, имеют исключительно натуральное происхождение.

Сейчас реализация «спайса» на территории города организована и осуществляется посредством сети Интернет, а также через частных лиц. Вместе с тем фиксировались факты распространения визиток с указанием сайтов и телефонов продавцов этих табачных миксов в столичных школах, средних специальных и высших учебных заведениях.

В настоящее время имеется достоверная информация о том, что «спайс»

содержит в своем составе смеси амидов жирных кислот, в том числе синтетических каннабиноидов (JWH-018 и СР-47,497), действие которых на организм человека подобен эффекту, вызываемому употреблением конопли (марихуаны). Причем, кроме общих пагубных последствий для здоровья человека, связанных с употреблением наркотических средств, применяемые в «спайсе» каннабиноиды усиливают функции привыкания и способствуют последующей зависимости. Кроме того, выход из состояния опьянения в этом случае сопровождается более болезненными ощущениями, чем при потреблении наркотических веществ.

Изучение международного опыта показывает, что в ряде стран уже введены или в спешном порядке вводятся запреты, ограничивающие распространение курительных смесей типа «спайс». Причем эти запретительные меры основываются на результатах научных исследований, которые доказывают потенциальную опасность подобных табачных продуктов для здоровья человека.

В частности, по мнению ученых Института судебной медицины Германии, курение «спайс» приводит к поражению основных функций головного мозга, благоприятствует возникновению и развитию раковых заболеваний, а также психических патологий.

Причем в этой стране, где «спайс» приобрел более широкое распространение, наркологи уже регистрируют случаи синдрома отмены (ломки), которые связаны с продолжительным употреблением курительных смесей такого типа. При этом немецкие медики отмечают, что у обратившихся за помощью наблюдались типичные признаки сильной наркотической зависимости.

В Беларуси сейчас проводится изучение имеющегося международного опыта в этой сфере, с целью разработки и утверждения аналогичных запретительных мер.

Вместе с тем, распространители курительной смеси типа «спайс» в последнее время стали более активны по продвижению своей опасной продукции, особенно в молодежной и юношеской среде, сообщили в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполком корреспонденту БЕЛТА.

