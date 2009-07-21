Криминальная группа энергетиков

На протяжении нескольких лет материально ответственные и должностные лица ряда госпредприятий энергетической сферы Могилёвской и Гомельской областей вели двойную игру.

Подотчётные им ценности списывали и продавали, нередко таким же государственным организациям. Используя различные теневые схемы, участники криминального синдиката распределяли вырученные деньги между собой. Сейчас под следствием - 19 человек. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

- Эта деятельность была поставлена на поток и осуществлялась не один год. Только в 2008 году ими нанесён ущерб в размере 100 миллионов рублей. И это не окончательные цифры. Следствие продолжается, - пояснил Александр Терехов начальник отдела экономической безопасности Управления КГБ по Гомельской области