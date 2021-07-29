«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как строить быт с бездушным человеком? Как ей выстраивать эту модель, если она вышла замуж, родила ребенка – ну все, она пока должна воспитывать, она зависит от него. Как выстраивать этот быт? Протестами, разговорами? Как сказать красиво, чтобы он понял, что он не прав.

Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:

Интересы женщины должны отстаиваться, конечно. Но беда в том, что с бездушными мужчинами это не срабатывает, как ни старайся донести до него свои чувства, переживания. Им просто нечем это почувствовать. Алена Родовская:

Ясно, то есть либо ты прогибаешься, принимаешь его модель, теряешь всю себя. Андрей Туровец:

Либо полностью играешь по его правилам, но тогда это залог выживания какого? Бытового и социального. Но женщины начинают страдать психологически, начинается психосоматика. В большинстве случае, в этих парах, это болезнь женская система репродуктивная страдает, кожа страдает. Они бегают по косметологам, они бегают по врачам. «В основном лидирует почему-то женщина». Организатор свадеб о том, кто в семье главнее Алена Родовская:

А вот малодушные мужчины? Андрей Туровец:

Это другой такой интересный слой мужчин. Это те, кого мы называем подкаблучниками. Они могут выполнять то, что им поручает жена. Но у них нет радости от этого, они не радуются. Они могут и с детьми посидеть, и обед приготовить, и в квартире убрать.

Алена Родовская:

А почему они не довольны? Что их не устраивает? Андрей Туровец:

Извините, у нас кроме психологии есть еще биология. А в биологии есть очень четкая градация мужчин как самцов. Высокоранговые самцы, среднеранговые самцы и низкоранговые. Алена Родовская:

Но в постели всегда можно договориться. Не доминируй в постели, а дома, пожалуйста, делай что хочешь. Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки Андрей Туровец:

Малодушный мужчина – у него и в постели проблемы. У него много проблем в постели. И он почему не ходит налево? Только потому что у него там могут возникнуть трудности. И иногда они тоже ходят налево, изменяют, но только в гарантированно благоприятных условиях, когда попадают на женщину с не очень высокими моральными качествами. И она их использует в своих интересах: потому что мой малодушный мужчина для кого-то представляет интерес. Они иногда бывают по нашим меркам и средне богатенькие. Они не бывают никогда серьезно богатыми, но зажиточными они бывают. Потому что малодушный мужчина все тащит в дом. Гайку с завода притащит, доску с соседнего участка украдет. Это характерный признак малодушного мужчины. Бездушный даже может не брать ни гайку, ни доску, потому что он говорит: да я заработаю, да я куплю – зачем мне вот это все. Вы понимаете, что великодушный мужчина – это совершенно другой тип. При наличии в семье великодушного мужчины вопрос «кто главный» вообще не стоит. Вопрос не стоит. В этой сфере ты ведешь действия и решаешь вопросы, в этой сфере я веду действия и решаю вопросы. А если вдруг нам надо поменяться гибко – мы поменялись и спокойно к этому относимся. Ни конфликта особого нет, ни скандала. Иногда бывают недопонимания. Я точно сегодня с тремя детьми сижу? Может с двумя? Может одного бабушка возьмет. Нет, ты с тремя справишься.