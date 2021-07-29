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«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами

29 июля 2021 11:08
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как строить быт с бездушным человеком? Как ей выстраивать эту модель, если она вышла замуж, родила ребенка – ну все, она пока должна воспитывать, она зависит от него. Как выстраивать этот быт? Протестами, разговорами? Как сказать красиво, чтобы он понял, что он не прав.

«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами-1

Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:
Интересы женщины должны отстаиваться, конечно. Но беда в том, что с бездушными мужчинами это не срабатывает, как ни старайся донести до него свои чувства, переживания. Им просто нечем это почувствовать.

Алена Родовская:
Ясно, то есть либо ты прогибаешься, принимаешь его модель, теряешь всю себя.

Андрей Туровец:
Либо полностью играешь по его правилам, но тогда это залог выживания какого? Бытового и социального. Но женщины начинают страдать психологически, начинается психосоматика. В большинстве случае, в этих парах, это болезнь женская система репродуктивная страдает, кожа страдает. Они бегают по косметологам, они бегают по врачам.

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Алена Родовская:
А вот малодушные мужчины?

Андрей Туровец:
Это другой такой интересный слой мужчин. Это те, кого мы называем подкаблучниками. Они могут выполнять то, что им поручает жена. Но у них нет радости от этого, они не радуются. Они могут и с детьми посидеть, и обед приготовить, и в квартире убрать.

«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами-3

Алена Родовская:
А почему они не довольны? Что их не устраивает?

Андрей Туровец:
Извините, у нас кроме психологии есть еще биология. А в биологии есть очень четкая градация мужчин как самцов. Высокоранговые самцы, среднеранговые самцы и низкоранговые.

Алена Родовская:
Но в постели всегда можно договориться. Не доминируй в постели, а дома, пожалуйста, делай что хочешь.

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Андрей Туровец:
Малодушный мужчина – у него и в постели проблемы. У него много проблем в постели. И он почему не ходит налево? Только потому что у него там могут возникнуть трудности. И иногда они тоже ходят налево, изменяют, но только в гарантированно благоприятных условиях, когда попадают на женщину с не очень высокими моральными качествами. И она их использует в своих интересах: потому что мой малодушный мужчина для кого-то представляет интерес.

Они иногда бывают по нашим меркам и средне богатенькие. Они не бывают никогда серьезно богатыми, но зажиточными они бывают. Потому что малодушный мужчина все тащит в дом. Гайку с завода притащит, доску с соседнего участка украдет. Это характерный признак малодушного мужчины. Бездушный даже может не брать ни гайку, ни доску, потому что он говорит: да я заработаю, да я куплю – зачем мне вот это все. Вы понимаете, что великодушный мужчина – это совершенно другой тип.

При наличии в семье великодушного мужчины вопрос «кто главный» вообще не стоит. Вопрос не стоит. В этой сфере ты ведешь действия и решаешь вопросы, в этой сфере я веду действия и решаю вопросы. А если вдруг нам надо поменяться гибко – мы поменялись и спокойно к этому относимся. Ни конфликта особого нет, ни скандала. Иногда бывают недопонимания. Я точно сегодня с тремя детьми сижу? Может с двумя? Может одного бабушка возьмет. Нет, ты с тремя справишься.

«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами-5

Алена Родовская:
Слушайте, тут где-то тоненькая грань между великодушным и малодушным.

Андрей Туровец:
Подождите, он остается малодушный, включает телевизор и смотрит как играет его любимая команда и пьет пиво. А великодушный играет с детьми с выключенным телевизором – вот и вся разница.

# Брак и семья # общество # Алена Родовская # Андрей Туровец # Фотофакт

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