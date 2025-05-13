Их голоса лечили души! История артистов из Витебска, которые вселяли надежду солдатам во время ВОВ

Искусство всегда объединяло людей. А во время войны оно укрепляло веру в Победу, вселяло надежду и оптимизм. Фронтовые артисты поддерживали боевой дух солдат при любых обстоятельствах. Десятки тысяч человек: звезды Большого и Малого театров, знаменитые на весь Советский Союз киноактеры, самые популярные певцы и певицы… За время сражений группы артистов выступили перед бойцами 1 350 000 раз. Делали это под аккомпанемент снарядов в лесах и госпиталях, под огнем в непосредственной близости от передовой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, чьи голоса лечили души – Марина Кишкурно.

Война застала витебских артистов в Петрозаводске. Туда труппа отправилась с премьерой «Несцеркi». Спектакль состоялся 18 мая 1941-го. Окончательно вернуться в Витебск театралам удалось только три года спустя. А вскоре петрозаводские железнодорожники переправили им вагон с декорациями – они сохранились считай чудом. В годы войны «колосовцам» приходилось часто менять место дислокации. Работали в Уральске, позже под Москвой в Орехово-Зуево. Там же отгремела премьера первой пьесы о войне белорусского автора. Кондрата Крапивы – «Проба огнем». Тогда же, в 1944-м, труппа отправилась на фронт. Поднимать боевой дух товарищей. До водружения знамени над Рейхстагом оставалось совсем чуть-чуть, но не все артисты дожили до победного мая.

Юрий Ивановский, литературный редактор Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа:

Фактычна на самай перадавой нават. Былі такія сітуацыі, калі іх жыццю пагражала небяспека. Яны выступалі перад байцамі і ў шпіталях, у палатах прама, у школах, у вёсках і прыфрантавой зоне. Во время войны работали порядка 4 тысяч концертных бригад. Они поднимали боевой дух солдат перед новым сражением, вселяли надежду на победу раненым в госпиталях. Нередко аккомпанементом музыкантам становился свист пуль. Но артисты выступали под огнем, вблизи передовой и окопов – пели как в последний раз, ведь он и правда мог стать для кого-то последним.

Пульс Победы сегодня продолжает биться в сердцах тех, кто подарил нам мир и тех, кто получил его в награду. У заслуженного артиста Беларуси Петра Ламана воевал отец. Участвовал в боях за Ленинград, был тяжело ранен при прорыве блокады, домой вернулся инвалидом. О страшных событиях прошлого века вспоминать не очень любил, экранизации о войне не смотрел вовсе.